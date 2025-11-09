Sembra una missione impossibile ma è diventata realtà: il West Ham risorge dalle sue ceneri e conquista la seconda vittoria consecutiva. Un successo in casa per 3-2 contro il Burnely con le reti di Wilson, Soucek e Walker-Peters in rimonta e un momento che sorride alla squadra, che sembra essersi ritrovata dopo un inizio stagione al di sotto delle aspettative. Nel post gara il tecnico Espirito Santo ha analizzato la prestazione dei suoi, soffermandosi sull'ammonizione di Paquetà per troppa foga, che gli costerà la squalifica nella prossima gara contro il Bournemouth in trasferta.

West Ham ancora vincente, l'analisi di Espirito Santo

Non era un buon inizio stagione per il West Ham che non trovava la vittoria da ben 8 mesi. Un ruolino di marcia molto deludente, spezzato dalla conquista del successo lo scorso weekend in casa contro il Newcastle per 3-1, spezzando una maledizione che durava da troppo tempo. Nessuno avrebbe pensato però a una doppia vittoria, arrivata anche ieri, ancora tra le mura amiche questa volta contro il Burnely, in una rimonta molto convincente. Un 3-2 che regala alla squadra di Espirito Santo un po' di serenità, così come commentato nel post gara a Sky Sport UK: "Ancora una volta, abbiamo dovuto reagire al gol subito ma siamo pronti anche a questo e non ci disuniamo mai. Nel secondo tempo abbiamo giocato molto meglio e voglio congratularmi con Callum Wilson, un attaccante ha bisogno di segnare. Sono anche molto contento per Tomas Soucek e Kyle Walker-Peterss", termina.