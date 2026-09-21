Telstar-AZ Alkmaar interrotta per omaggiare la madre di Ronald Koeman Jr. Il portiere si commuove in campo davanti alla foto proiettata sul maxischermo
L'emozione di Ronald Koeman Jr: il tributo dello stadio alla madre Bartina
L'AZ Alkmaar e il Telstar hanno disputato ieri pomeriggio il match valido per la settima giornata del campionato olandese, terminato 1-0 per i padroni di casa. A difendere i pali del Telstar scende in campo il portiere Ronald Koeman Jr., figlio dell'iconica leggenda olandese del Barcellona, Ronald Koeman. L'intera famiglia del calcio olandese si stringe attorno a questa dinastia sportiva colpita da un grave lutto. A un certo punto della partita, il direttore di gara interrompe improvvisamente le ostilità e ferma il gioco, trasformando la naturale e accesa tensione agonistica del match in un momento di profondo rispetto e cordoglio per l'estremo difensore della squadra ospite.
Il tributo sul maxischermoL'arbitro interrompe la gara per favorire la bellissima iniziativa del Telstar e dei suoi tifosi, accolta immediatamente a braccia aperte anche dalla società dell'AZ Alkmaar. La squadra ospite voleva infatti omaggiare la signora Bartina, la madre di Koeman Jr. e moglie della leggenda olandese, scomparsa tragicamente da pochi giorni all'età di 65 anni. Durante la sacra interruzione del gioco, il maxischermo dell'AFAS Stadion di Alkmaar proietta una gigantesca fotografia della donna, catalizzando l'attenzione di tutti i presenti sugli spalti e dei ventidue protagonisti sul terreno di gioco. Tutto lo stadio applaude all'unisono, confermando ancora una volta la straordinaria civiltà e l'empatia del pubblico calcistico olandese, sempre pronto a mettere da parte i colori delle maglie di fronte alle disgrazie umane.
Le lacrime e il lato umano del calcioKoeman Jr. vive attimi di pura e intensa commozione in mezzo al campo, mentre i compagni e gli avversari lo confortano avvicinandosi a lui. L'estremo difensore, alzando gli occhi verso la foto della madre scomparsa e assistendo alla splendida manifestazione di affetto da parte del pubblico, non riesce assolutamente a trattenere le lacrime. Ancora una volta il mondo del pallone mostra a tutti il suo lato più autentico e umano, dimostrando la formidabile capacità di fermarsi e stringersi attorno al dolore di un ragazzo, dimenticando per qualche minuto il risultato in bilico e la fiera rivalità in corso tra AZ Alkmaar e Telstar. Questo omaggio da brividi resterà impresso a lungo nella memoria del calcio europeo.
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