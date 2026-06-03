C'è un dato che sta facendo discutere e incuriosendo gli appassionati di calcio internazionale. Nella lista dei 26 convocati della nazionale di Curaçao, infatti, soltanto un giocatore è nato realmente sull'isola caraibica: si tratta di Tahith Chong. Tutti gli altri 25 componenti della rosa sono invece nati nei Paesi Bassi, pur essendo eleggibili per rappresentare la selezione caraibica grazie alle proprie origini familiari.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Curaçao versione...olandese, il caso e il primato di Chong

Una statistica sorprendente che racconta molto della particolare relazione tra Curaçao e l'Olanda., politici e culturali con Amsterdam. Negli anni, molte famiglie originarie dell'isola si sono trasferite nei Paesi Bassi, dando vita a una vasta comunità che oggi rappresenta una risorsa fondamentale anche per il movimento calcistico locale.

L'unico giocatore nato a Curaçao presente nell'attuale gruppo è Tahith Chong, esterno offensivo conosciuto per le sue esperienze nel calcio inglese con le maglie di Manchester United, Birmingham City e Luton Town. La sua presenza assume quindi un significato particolare, essendo l'unico elemento della squadra nato sul territorio che la nazionale rappresenta.

Tahith Chong is the ONLY player in the Curaçao 26 man squad that was born there



The other 25 players were born in the Netherlands. 😳🇨🇼 pic.twitter.com/XQi5iVaO2Z — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) June 3, 2026

La situazione di Curaçao non è comunque un caso isolato nel panorama internazionale. Diverse nazionali, soprattutto quelle appartenenti a territori con una forte diaspora all'estero, costruiscono gran parte delle proprie rose attraverso giocatori nati in altri Paesi ma legati da origini familiari alla nazione che rappresentano. È una realtà sempre più frequente nel calcio moderno, favorita dalle norme FIFA che consentono agli atleti di scegliere una selezione diversa da quella del Paese di nascita in presenza di determinati requisiti.

Per Curaçao questa strategia ha portato risultati importanti negli ultimi anni. Grazie all'apporto di calciatori cresciuti nei vivai olandesi, la nazionale ha aumentato il proprio livello competitivo e si è ritagliata uno spazio sempre più rilevante nel panorama della CONCACAF, la confederazione che riunisce le selezioni del Nord e Centro America e dei Caraibi. Un dato curioso, dunque, ma anche il simbolo di un'identità calcistica costruita tra due mondi diversi, uniti da una storia comune che continua a riflettersi anche sul terreno di gioco.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365