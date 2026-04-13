Rosso e imbarazzo: il Corinthians resta in dieci per un gesto proibito

Era già successo ad Allan durante la sfida contro il Fluminense: il curioso caso del Corinthians ed i gesti proibiti

Danilo Loda 13 aprile - 12:19

Il calcio brasiliano non smette mai di stupire, ma questa volta non parliamo di dribbling spettacolari o gol da antologia. Il protagonista della domenica è André Pereira, giocatore del Corinthians, che è riuscito a farsi cacciare dal campo in un modo che definire "insolito" è poco. Durante il sentitissimo derby contro la capolista Palmeiras, finito poi 0-0, il centrocampista ha rimediato un cartellino rosso per essersi toccato i genitali in segno di sfida verso un avversario.

Un duello finito male — Tutto è successo al 35° minuto del primo tempo. Dopo un normale scontro di gioco aereo con Andreas Pereira, André si è rialzato ma, invece di tornare in posizione, ha rivolto un gesto decisamente volgare all'avversario, toccandosi le parti intime sopra i pantaloncini.

Non è stato un gesto casuale o un semplice "aggiustamento" della divisa: il giocatore del Palmeiras, Mauricio, ha visto tutto chiaramente e ha iniziato a protestare con una foga incredibile. Ha richiamato l'attenzione della panchina e dell'arbitro, mimando il gesto del VAR e spiegando esattamente cosa fosse appena accaduto.

Il VAR non perdona la volgarità — Nonostante la confusione iniziale, la tecnologia è entrata in azione. L'arbitro Flavio Rodrigues de Souza è stato richiamato al monitor a bordo campo. Dopo aver analizzato le immagini, che non lasciavano spazio a dubbi, il direttore di gara è tornato sul terreno di gioco e, microfono alla mano, ha spiegato a tutto lo stadio la decisione: espulsione diretta per condotta offensiva e volgare.

Gli esperti arbitrali, come PC de Oliveira di Globo Esporte, hanno confermato la correttezza della decisione. Il regolamento parla chiaro: parole o gesti ingiuriosi e volgari sono punibili con il rosso diretto. Anche se l'arbitro non vede l'azione in diretta, il VAR può intervenire in qualsiasi momento per segnalare un comportamento così antisportivo.

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Un vizio di famiglia in casa Corinthians — La cosa più incredibile è che non si tratta di un episodio isolato. Il Corinthians sembra avere un vero e proprio "problema" con questo tipo di esultanze o sfide. Solo undici giorni fa, un altro giocatore, Allan, era stato espulso per lo stesso identico motivo durante la sfida contro il Fluminense.

In un momento difficile della stagione, con la stella Memphis Depay ancora fuori per infortunio e al centro di polemiche per alcuni allenamenti saltati, queste ingenuità pesano come macigni. Il Corinthians ha chiuso la partita addirittura in nove uomini (espulso anche Matheuzinho nel finale), riuscendo miracolosamente a strappare un pareggio. Ma una domanda resta: possibile che i giocatori non abbiano ancora capito che, con le telecamere del VAR, nulla resta nascosto?