Venerdì 23 ottobre, il fisico di Vincent Kompany cede di schianto. Dopo aver diretto la consueta seduta d'allenamento della prima squadra, l'allenatore belga ignora il bisogno di riposo, si reca a osservare i lavori della seconda squadra e collassa improvvisamente, costringendo lo staff medico a un trasporto d'urgenza in ospedale. Alla base del grave malore non c'è solo una pregressa infezione virale, ma una vera e propria ossessione maniacale per il calcio. Il tecnico assimila questa dedizione totale dal suo maestro Pep Guardiola (che lo allena per anni al Manchester City). Una fame di perfezione che lo spinge a dormire pochissimo, ad analizzare tatticamente gli avversari fino a notte fonda e a cancellare qualsiasi pausa dalla propria agenda quotidiana.

L'infezione ignorata e la confessione post-partita

combatte da giorni contro un'aggressiva infezione virale, che oltre a febbre e debolezza gli provoca fortissimialle gambe e riacutizza fastidiose cicatrici all'anca. Inizialmente il mister decide di nascondere ile ignora i ripetuti allarmi lanciati dal proprio organismo, finché la situazione precipita. Sabato scorso, in occasione della sfida contro ilil tecnico si sdraia esausto sul divano delloe cancella le interviste di rito, mentre tra lunedì e martedì diserta il centro sportivo e delega la conferenza stampa pre-Champions al vice Aaron

Nonostante la sofferenza evidente, l'allenatore stringe i denti, si siede in panchina nel 2-2 contro l'Arsenal e a fine gara si lascia scappare una lucida confessione: "Come allenatore vuoi sempre fare tutto e dare il massimo. La settimana scorsa ho preso un virus piuttosto brutto e naturalmente non ho ascoltato il mio corpo. A un certo punto il corpo ha detto: Adesso basta!".

MONACO, GERMANIA - 21 OTTOBRE: Vincent Kompany, allenatore dell'FC Bayern Monaco, reagisce durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Bayern Monaco e Arsenal FC, disputata alla Football Arena di Monaco il 21 ottobre 2026 a Monaco, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

L'intervento del Bayern Monaco su Kompany e le parole di Eberl

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Di fronte all'incapacità del tecnico di frenare la proprialavorativa, il Bayern Monaco interviene e prende unanetta per tutelare la salute del suo tesserato. Secondo le indiscrezioni del quotidiano TZ, la dirigenza bavarese impone adi innestare almeno due marce indietro e ordina unassoluto in famiglia, vincolando il suo ritorno in panchina a unatotale e definitiva.Il direttore sportivo Maxsigilla la questione diffondendo un comunicato ufficiale inequivocabile: "La salute di Vincent Kompany è la nostra massima priorità. Vinnie sta ricevendo tutte le cure e il supporto medico necessari e gli verrà concesso tutto il tempo di cui ha bisogno. Il suo staff tecnico, di cui ci fidiamo completamente, assumerà le sue responsabilità".