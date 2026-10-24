Malore in allenamento per Kompany. Il Bayern ferma il tecnico logorato da virus e troppo lavoro
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Venerdì 23 ottobre, il fisico di Vincent Kompany cede di schianto. Dopo aver diretto la consueta seduta d'allenamento della prima squadra, l'allenatore belga ignora il bisogno di riposo, si reca a osservare i lavori della seconda squadra e collassa improvvisamente, costringendo lo staff medico a un trasporto d'urgenza in ospedale. Alla base del grave malore non c'è solo una pregressa infezione virale, ma una vera e propria ossessione maniacale per il calcio. Il tecnico assimila questa dedizione totale dal suo maestro Pep Guardiola (che lo allena per anni al Manchester City). Una fame di perfezione che lo spinge a dormire pochissimo, ad analizzare tatticamente gli avversari fino a notte fonda e a cancellare qualsiasi pausa dalla propria agenda quotidiana.
L'infezione ignorata e la confessione post-partitaKompany combatte da giorni contro un'aggressiva infezione virale, che oltre a febbre e debolezza gli provoca fortissimi dolori alle gambe e riacutizza fastidiose cicatrici all'anca. Inizialmente il mister decide di nascondere il problema e ignora i ripetuti allarmi lanciati dal proprio organismo, finché la situazione precipita. Sabato scorso, in occasione della sfida contro il Lipsia, il tecnico si sdraia esausto sul divano dello spogliatoio e cancella le interviste di rito, mentre tra lunedì e martedì diserta il centro sportivo e delega la conferenza stampa pre-Champions al vice Aaron Danks.
Nonostante la sofferenza evidente, l'allenatore stringe i denti, si siede in panchina nel 2-2 contro l'Arsenal e a fine gara si lascia scappare una lucida confessione: "Come allenatore vuoi sempre fare tutto e dare il massimo. La settimana scorsa ho preso un virus piuttosto brutto e naturalmente non ho ascoltato il mio corpo. A un certo punto il corpo ha detto: Adesso basta!".
L'intervento del Bayern Monaco su Kompany e le parole di EberlDi fronte all'incapacità del tecnico di frenare la propria dedizione lavorativa, il Bayern Monaco interviene e prende una decisione netta per tutelare la salute del suo tesserato. Secondo le indiscrezioni del quotidiano TZ, la dirigenza bavarese impone a Kompany di innestare almeno due marce indietro e ordina un riposo assoluto in famiglia, vincolando il suo ritorno in panchina a una guarigione totale e definitiva.
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