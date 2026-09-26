Reunion in casa Roma: abbracci e risate tra Dybala, Candela e Batistuta

Il 6 ottobre Lionel Messi giocherà la sua ultima partita con la maglia dell'Argetina. Lo farà al Monumental, in una amichevole contro il Benin. Per l'occasione l'ex dieci del Barcellona ha invitato diversi suoi ex compagni di squadra, tra cui Dybala e Molina che, però, non sono certi di poter andare in Argentina.

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Messi will play his final Argentina game against Benin at the Monumental on October 6 ✨



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Il dilemma di Dybala e Molina: la festa di addio di Messi alla nazionale

Un. E di quelli complicati da risolvere. Messi ha invitato, in occasione della sua ultima partita con l'Albiceleste, diversi suoi ex compagni di nazionale. Appuntamento il 6 ottobre, allo stadio Monumental di Buenos Aires per quella che sarà una grande festa. Tra gli invitati figurano anche due giocatori della: Dybala e Molina. Che però non sono fra i calciatori convocati dal ctper le amichevoli che dovrà giocare l'Argentina. Ed ecco il dilemma: andare? O non andare? Il problema è semplice: domenica 11 ottobre la Roma di Gasperini deve giocare contro ildi Fabregas e tre giorni dopo contro ilin Champions League.

Dybala e Molina, quindi, rischiano di sprecare energie importanti in vista di una doppia sfida che appare di importanza fondamentale per il campionato e per il percorso dei giallorossi nella coppa. Andare e tornare in Argentina, infatti, richiede il sobbarcarsi un viaggio lungo e complesso, fatto di ben due lunghi voli intercontinentali. Una situazione che non sarebbe particolarmente gradita alla Roma. Gasperini, pare, abbia dato il suo assenso alla partenza dei suoi due uomini ma una decisione definitiva arriverà solo dopo un confronto tra i due argentini e la società capitolina.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel messi dell'Argentina guarda durante la partita amichevole internazionale tra Argentina e Zambia all'Estadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La Roma, inoltre, dovrà fare i conti con gli altri, numerosi, suoi giocatori impegnati con le nazionali. E sono ben undici. Balerdi, Soulé e Castro, regolarmente convocati da Scaloni, torneranno solamente tra l'8 pomeriggio e il 9 mattina: ad appena quarantotto ore dalla trasferta di Como. Gli altri impegnati con le nazionali sono: Mancini e Ghilardi con l'Italia, Lulli e Pisilli con l'Under 21, Konè con la Francia, Koulierakis con la Grecia, Ndicka con la Costa d'Avorio, Rodrigo Mora col Portogallo U21.