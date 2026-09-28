La Spagna domina e continua a dominare. A vincere, questa volta, sono le giovani calciatrici dell'Under 20 femminile della Roja che hanno vinto il Mondiale di categoria battendo in finale la Corea del Nord. Vittoria arrivata solo ai rigori, dopo una partita molto combattuta.

La Spagna vince anche il Mondiale Under 20 femminile

Si è conclusa 4-3 ai calci di rigore la finale della Coppa del Mondo femminile Under 20 tra la Spagna e la Corea del Nord. Tutte e due le rappresentative, inoltre, hanno già vinto questa competizione: tre volte la Corea del Nord, di cui l'ultima nell'edizione del 2024, e due la Spagna (compresa quella appena finita).

Il torneo si è svolto in Polonia e la finale a Lodz, alla presenza anche di Gianni Infantino, il presidente della FIFA. I novanta minuti regolamentari e i supplementari si sono conclusi a porte inviolate. Le spagnole hanno avuto diverse occasioni da rete, hanno prodotto tanto possesso palla, ma non sono riuscite a segnare: a causa della grandissima prestazione del portiere Pak Ju. Dal canto suo, le nordcoreane hanno contrattaccato spesso in contropiede e in velocità, giocando una partita di grande sacrificio in difesa.

🚨 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗘𝗗𝗜𝗕𝗟𝗘! North Korea reached the Women’s U20 World Cup final WITHOUT losing a single game or conceding a single goal… and still didn’t lift the trophy. 🤯🇰🇵



✅ 2-0 vs. 🇵🇹 Portugal

✅ 4-0 vs. 🇨🇷 Costa Rica

✅ 3-0 vs. 🇨🇴 Colombia

✅ 2-0 vs. 🇯🇵 Japan

✅ 2-0 vs. 🇨🇦… pic.twitter.com/uMqfVgDj8u — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 28, 2026

Alla fine, quindi, si è arrivati ai calci di rigore. E la Spagna ha saputo mantenere il sangue freddo necessario e vincere. Fondamentali, inoltre, le parate diper garantire la vittoria finale. E si tratta di un trionfo che non fa altro che confermare quello che, sempre di più, appare come un totale dominio delle varie rappresentative spagnole di calcio. Negli ultimi anni, infatti, la Spagna ha vinto: il Mondiale del 2026 e la Coppa del Mondo femminile, l'del 2024, la Nations League femminile, il Campionato Europeo Under 19 maschile, ilCampionato Europeo Under 19 femminile e infine la Coppa del Mondo Under 20 femminile.

In lacrime, a bordo campo, alla fine del match le giocatrici avversarie escono a testa altissima da questa edizione della competizione. Sono diventate, infatti, la prima squadra a non subire nemmeno una rete nel Mondiale Under 20 femminile e non hanno perso nemmeno una partita.