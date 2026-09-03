Il rientro di McTominay potrebbe essere più lungo e complesso di quanto ci si aspettava e si sperava. Lo ha detto il dottor Pappone che opererà il giocatore scozzese nei prossimi giorni.

McTominay dovrà restare fermo fino alla pausa per le Nazionali a causa di un’aritmia. Lo scozzese si opererà per risolvere il problema, emerso già in estate con la sua Scozia al Mondiale ❌



L’intervista integrale è sull’edizione odierna del Corriere della Sera 🗞️… pic.twitter.com/Go2hkmOtDn — Cronache di spogliatoio (@CronacheTweet) September 2, 2026

Il dottor Pappone parla di McTominay: "Sarà fuori almeno otto settimane"

Scott McTominay si opera. Il centrocampista del Napoli , infatti, ha scoperto, grazie agli esami medici, di soffrire di una. Il problema riguarda ile, per correggerlo, si è deciso di procedere con unattraverso la tecnica PFA, acronimo di Pulsed Field Ablation. Questa è una procedura specifica per questo genere di casi e nel caso del calciatore si è deciso di procedere con l'operazione per permettergli di riprendere l'attività agonistica. L'operazione sarà eseguita dal dottor Pappone, primario di Cardiologia del Policlinico San Donato di Milano, e si terrà nei prossimi giorni.

EINDHOVEN, PAESI BASSI - 21 OTTOBRE: Scott McTominay del Napoli in azione durante la partita della terza giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra PSV Eindhoven e SSC Napoli al PSV Stadion il 21 ottobre 2025 a Eindhoven, Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

McTominay, quindi, dovrà fermarsi per alcuni giorni, anche se non si sa di preciso quanto tempo starà lontano dai campi e per quanto Allegri dovrà fare a meno di lui. Oggi, però, ai microfoni di radio KissKiss il dottor Pappone ha voluto chiarire che non sarà esattamente una passeggiata: "Non è una passeggiata. L’intervento di un atleta è diverso da quello di una persona normale e il motivo è legato agli standard richiesti a un atleta professionista. Dopo l’ablazione non basta verificare il ritorno al normale ritmo cardiaco, ma accertare soprattutto l’assenza di nuovi episodi di fibrillazione atriale. L'atleta, inoltre, non deve avere la necessità di assumere farmaci antiaritmici o di una terapia anticoagulante".

In definitiva: ci sono degli step ben precisi da seguire, soprattutto per la sicurezza del calciatore. E il giocatore dovrà superare alcuni esami per accertare la sua idoneità, anche questa necessaria per tornare a giocare. Secondo il primario, quindi, per rivedere lo scozzese in campo "bisogna attendere 8 settimane" e verificare che altri episodi di aritmia non si verifichino.