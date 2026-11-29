Fernando Muslera ha ricevuto un omaggio speciale dal Galatasaray dopo aver annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato. L'ex portiere uruguaiano ha trascorso ben 14 stagioni con la maglia del club turco, diventando uno dei simboli più importanti della sua storia. Arrivato a Istanbul nell'estate del 2011 dopo l'esperienza tra i pali della Lazio, Muslera ha conquistato rapidamente la fiducia dei tifosi e della società, fino a diventare uno dei capitani più rappresentativi. Tra il 2011 e il 2025 ha collezionato 551 presenze ufficiali e conquistato 19 trofei, contribuendo a scrivere alcune delle pagine più importanti della storia del Galatasaray.

Il messaggio del Galatasaray per Muslera

Il comunicato della società turca è stato particolarmente significativo, con parole che testimoniano quanto Muslera abbia rappresentato per il club e per i suoi tifosi: "Ci sono nomi che entrano nella storia, ma anche. Nando,, sei diventato undella nostra grande famiglia".

TORINO, ITALIA - 2 OTTOBRE: Fernando Muslera del Galatasaray AS gesticola durante la partita del Gruppo B di UEFA Champions League tra Juventus e Galatasaray AS allo Juventus Stadium il 2 ottobre 2013 a Torino, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Il messaggio è poi proseguito ricordando i numerosi successi condivisi, le parate decisive e soprattutto le qualità umane del portiere: "Con la tua leadership, il tuo carattere, il tuo senso di appartenenza e il tuo amore per il nostro club, ti sei conquistato un posto nel cuore di milioni di persone. Sei stato molto più di un portiere, hai condiviso i sogni di tanti bambini e i ricordi più belli di tanti tifosi".

Infine, il Galatasaray ha voluto ringraziare il proprio ex capitano per tutto ciò che ha rappresentato: "La storia che hai scritto con questa maglia, le parate che hai effettuato e la felicità che ci hai regalato non saranno mai dimenticate. Grazie infinite, ultimo capitano di Florya. Ti auguriamo felicità nella tua vita dopo il calcio".

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Il suo palmarés con la maglia giallorossa comprende infatti, tutti trofei che raccontano, considerando lee il ruolo di leader ricoperto all'interno dello spogliatoio, oltre a dei buoni risultati ottenuti nelle coppe europee.

Nel 2025, dopo aver lasciato il Galatasaray, il portiere uruguaiano aveva deciso di proseguire la propria carriera in Argentina con l'Estudiantes de La Plata. Un'ultima esperienza prima di appendere i guantoni al chiodo, arrivata dopo la finale di Copa Libertadores persa contro il Palmeiras per 1-0, nella quale Muslera ha disputato tutti i 90 minuti.

A 40 anni, il portiere saluta quindi il calcio giocato dopo una carriera di altissimo livello, nella quale ha vestito anche le maglie della Lazio e della nazionale uruguaiana, con cui ha conquistato la Copa America nel 2011.