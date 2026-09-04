Ci sono partite che restano nella memoria per il risultato e altre per un istante capace di andare oltre il calcio. A Cordoba, durante la partita tra Velez e Boca Juniors, quel momento ha avuto il volto di un padre davanti ad un microfono e di un figlio che insegue il proprio sogno.

Velez-Boca: l'ingresso di Luca Feler e la voce del padre

Dodici anni di sacrifici: la storia di Luca

Lo scorso 2 settembre, negli ottavi diile ilhanno chiuso i 90 minuti regolamentari sullo 0-0, prima delladei Juniors ai rigori per 4-3, ma la scena piùdella serata è arrivata al minuto 81. il tecnico del Velez,, manda in campo il 18enne argentino , al posto di Robertone, e a raccontare la sostituzione a 'TyC Sports' c'era proprio il padre del ragazzo e telecronista,: "Entra in campo con la maglia 48, mio figlio, Luca Feler", ha detto il giornalista, con la vocedall'emozione. Non era una semplice sostituzione, per la prima volta Hernan si trovava a doverprofessionalmente l'ingresso in campo del proprio figlio.classe 2008, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del, dove ha trascorso dodici anni della sua vita sportiva. Prima dell'approdo stabile in, aveva però già mostrato qualità importanti: nel 2025, dadella Sesta Division, aveva chiuso la stagione con. Per Luca è arrivata poi la convocazione contro il, nella sesta giornata del Torneo Apertura, che aveva rappresentato ilufficiale nel calcio professionistico: in seguito sono arrivati i primi minuti ine, infine, il debutto incontro il Boca. Il Velez ha successivamenteanche la firma del suo, valido fino al 2028.

AVELLANEDA, ARGENTINA - 7 LUGLIO: I giocatori del Velez Sarsfield festeggiano dopo aver vinto la partita di Supercopa Internacional 2025 tra Estudiantes e Velez Sarsfield all'Estadio Libertadores de AmÈrica il 7 luglio 2025 ad Avellaneda, Argentina. Una fitta nebbia è arrivata nella città di Buenos Aires nelle prime ore di martedì causando ritardi nei voli e influenzando il normale sviluppo delle attività quotidiane poiché ha raggiunto appena 100 metri di visibilità. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La premonizione di papà Hernan: il sogno immaginato quattro anni prima

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L'emozione dinon nasce soltanto dal momenti vissuto allo stadio. In un post successivo all'incontro, secondo quanto raccontato dal media argentino 'Infobae', il giornalista ha raccontato che lui e Luca avevanoquella scena già nel, quando gli aveva scritto: "Ti immagini se sarò io a raccontarti tra sei anni?".Da allora, di anni e sono passati invece solo. La storia dei Feler diventa cosi qualcosa di più di un: è il punto d'arrivo, almeno per ora, di anni ditra allenamenti, trasferte e sacrifici familiari, e per Hernan resta una sfida particolare. Continuare ad essere undavanti al microfono, sapendo che nel campo davanti a lui, c'è suo figlio che continua ad