Durante Velez-Boca, il giornalista Hernan Feler ha raccontato in diretta l'ingresso del figlio Luca, trasformando una sostituzione in un momento indimenticabile

Alex Bianchi
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Ci sono partite che restano nella memoria per il risultato e altre per un istante capace di andare oltre il calcio. A Cordoba, durante la partita tra Velez e Boca Juniors, quel momento ha avuto il volto di un padre davanti ad un microfono e di un figlio che insegue il proprio sogno.

Velez-Boca: l'ingresso di Luca Feler e la voce del padre

Lo scorso 2 settembre, negli ottavi di Copa Argentina, il Velez e il Boca Juniors hanno chiuso i 90 minuti regolamentari sullo 0-0, prima della vittoria dei Juniors ai rigori per 4-3, ma la scena più emozionante della serata è arrivata al minuto 81. il tecnico del Velez, Schelotto, manda in campo il 18enne argentino Luca Feler, al posto di Robertone, e a raccontare la sostituzione a 'TyC Sports' c'era proprio il padre del ragazzo e telecronista, Hernan Feler: "Entra in campo con la maglia 48, mio figlio, Luca Feler", ha detto il giornalista, con la voce rotta dall'emozione. Non era una semplice sostituzione, per la prima volta Hernan si trovava a dover raccontare professionalmente l'ingresso in campo del proprio figlio.
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Dodici anni di sacrifici: la storia di Luca

Luca Feler, classe 2008, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Velez, dove ha trascorso dodici anni della sua vita sportiva. Prima dell'approdo stabile in prima squadra, aveva però già mostrato qualità importanti: nel 2025, da capitano della Sesta Division, aveva chiuso la stagione con 7 gol e 8 assist. Per Luca è arrivata poi la convocazione contro il River Plate, nella sesta giornata del Torneo Apertura, che aveva rappresentato il primo passo ufficiale nel calcio professionistico: in seguito sono arrivati i primi minuti in Prima Division e, infine, il debutto in Copa Argentina contro il Boca. Il Velez ha successivamente ufficializzato anche la firma del suo primo contratto professionistico, valido fino al 2028.

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AVELLANEDA, ARGENTINA - 7 LUGLIO: I giocatori del Velez Sarsfield festeggiano dopo aver vinto la partita di Supercopa Internacional 2025 tra Estudiantes e Velez Sarsfield all'Estadio Libertadores de AmÈrica il 7 luglio 2025 ad Avellaneda, Argentina. Una fitta nebbia è arrivata nella città di Buenos Aires nelle prime ore di martedì causando ritardi nei voli e influenzando il normale sviluppo delle attività quotidiane poiché ha raggiunto appena 100 metri di visibilità. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La premonizione di papà Hernan: il sogno immaginato quattro anni prima

L'emozione di Hernan Feler non nasce soltanto dal momenti vissuto allo stadio. In un post successivo all'incontro, secondo quanto raccontato dal media argentino 'Infobae', il giornalista ha raccontato che lui e Luca avevano immaginato quella scena già nel 2022, quando gli aveva scritto: "Ti immagini se sarò io a raccontarti tra sei anni?".
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Da allora, di anni e sono passati invece solo quattro. La storia dei Feler diventa cosi qualcosa di più di un episodio televisivo: è il punto d'arrivo, almeno per ora, di anni di trascorsi tra allenamenti, trasferte e sacrifici familiari, e per Hernan resta una sfida particolare. Continuare ad essere un professionista davanti al microfono, sapendo che nel campo davanti a lui, c'è suo figlio che continua ad inseguire il suo sogno.

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