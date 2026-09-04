Il botto più fragoroso e, allo stesso tempo, costoso dell'intero calciomercato estivo lo ha sparato il Manchester City, aggiudicandosi il cartellino di Enzo Fernandez per 140 milioni di euro, trasformandolo nel terzo giocatore più caro della storia del calcio. I tifosi Citizens hanno già cerchiato sui propri calendari la data di domani, sabato 5 settembre, per il debutto, non dal primo minuto ma a gara in corso, del centrocampista argentino contro il Coventry di Frank Lampard. Fra di loro, non poteva mancare Noel Gallagher, chitarrista e cantautore degli Oasis, nonché fan sfegatato della squadra di Manchester.

Enzo Fernandez, l'attestato di stima da Noel Gallagher

Roy Keane

Anderson

In un'intervista a talkSPORT, il musicista è rimasto stregato da, paragonato a una leggenda del calcio britannico e della Premier League: "Voglio un giocatore alla Roy Keane., ma se ci soffermiamo sui nostri centrocampisti, lo voglio, e lo voglio al City perché Phil Foden e Elliotnon hanno quella attitudine".

LONDON, ENGLAND - JANUARY 14: Enzo Fernandez del Chelsea parla con Martin Zubimendi dell'Arsenal durante la partita d'andata della semifinale della Carabao Cup tra Chelsea e Arsenal a Stamford Bridge il 14 gennaio 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

L'ex centrocampista del Chelsea è finito sotto l'occhio del ciclone nel Regno Unito per i suoi comportamenti durante la semifinale Mondiale, giocata con la sua Argentina contro l'Inghilterra, eliminata grazie anche a un suo gol. Tacciato di essere troppo aggressivo e di farsi beffe del popolo inglese, postando subito dopo la fine della partita un post con Wonderwall, la canzone degli Oasis inno della Nazionale inglese durante la Coppa del Mondo, Noel Gallagher ha difeso Enzo Fernandez: "Ora tutti dicono: 'Oh, Fernandez, lui è questo e lui è quello'. Sì, lo è quando giochi contro di lui. Ma quando è nella tua squadra, è il tipo di giocatore che vorresti sempre avere".

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L'eredità pesante

Ufficializzato dalsul gong della chiusura del calciomercato inglese, ancora una volta confermatosi il più ricco,ha confermato di avere personalità anche nella scelta del numero di maglia. Infatti, indosserà la numero "" che è stata di, uno dei centrocampisti più forti della storia dei Citizens e del calcio inglese. Gallagher ha apprezzato questa scelta: "Di questo ragazzo mi piace l'atteggiamento, sono contento che sia qui, eperché ti garantisco che. Sono contento che abbia preso il numero 17 perché dimostra che ha coraggio e a me piace".