Enzo Maresca, da quando ha preso le redini del Manchester City, aveva espresso un desiderio: quello di tornare a lavorare con un suo pupillo, Enzo Fernandez. Dopo estenuanti mesi di trattative, tira e molla, depistaggi da Madrid, con il prezzo che lievitava, a minuti dalla fine del calciomercato inglese, assoluto dominatore come accade ormai da un decennio, l'argentino ha firmato per i Citizens, diventando il terzo acquisto più caro di tutti i tempi.

Double Enzo

I due si incrociano per la prima volta nel 2024, quandoviene ingaggiato dal, dopo la straordinaria stagione inalla guida del, promosso incon due giornate d'anticipo.era già un centrocampista di livello mondiale, forte della Coppa del Mondo vinta a soli 21 anni e da miglior giovane della competizione. I Blues lo pagarono 121 milioni dopo appena sei mesi in Europa, trascorsi al

LONDON, ENGLAND - AUGUST 18: Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, dà istruzioni a Enzo Fernandez del Chelsea durante la partita di Premier League tra Chelsea FC e Manchester City FC a Stamford Bridge il 18 agosto 2024 a Londra, Inghilterra. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

L'allenatore campano non solo gli affida le chiavi del centrocampo, che insieme a Moises Caicedo porta a vincere il Mondiale per Club 2025, ma lo investe della fascia da capitano, quando Reece James è costretto a dare forfait per i continui infortuni. La connessione Napoli - Buenos Aires sembra innata, a tal punto che Enzo Fernandez diventa il fido scudiero del tecnico, il quale gli cuce su misura una nuova collocazione in campo: quella del trequartista. Avvicinato alla porta, l'argentino diventa ancora più completo.

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L'acquisto del Manchester City, da, è il più oneroso della storia della Premier League, scalzando quello di, acquistato appena un anno fa dalper una somma simile. Tuttavia, in questa speciale classifica, il centrocampista cresciuto nelsi posiziona soltanto al terzo posto all-time.

LONDON, ENGLAND - MAY 19: Enzo Fernandez del Chelsea festeggia aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Chelsea e Tottenham Hotspur allo Stamford Bridge il 19 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

La medaglia d'argento va a Kylian Mbappe, pagato 180 milioni dal PSG nell'estate del 2017, seppur il riscatto sia stato effettuato l'anno successivo. Negli stessi mesi in cui l'attuale 10 del Real Madrid si accingeva a lasciare il Monaco, il PSG fece registrare quello che, tutt'ora, resiste come acquisto più caro della storia del calcio. Parliamo, ovviamente, di Neymar Jr., strappato al Barcellona per 222 milioni.