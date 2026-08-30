Quella di ieri è stata una giornata dolceamara per il Lens in cui gioca l'ex attaccante dell'Udinese Florian Thauvin. Il club che milita in Ligue 1, infatti, ha perso 2-1 in casa dello Strasburgo la partita valevole per la seconda giornata della massima divisione francese. Nonostante la sconfitta, però, il già menzionato calciatore della squadra giallorossa ha segnato una rete molto importante per la sua carriera che gli ha permesso di raggiungere un importante traguardo in patria.

Thauvin ha segnato il suo 100esimo gol in Ligue 1

La partita di ieri pomeriggio tra Strasburgo e Lens è stata una di quelle in programma del campionato francese. Al minuto 38, Thauvin ha sbloccato il risultato su calcio di rigore e ha permesso alla sua squadra di passare in vantaggio, Per il 33enne non si tratta di una semplice rete dato che questa realizzazione dagli undici metri gli ha permesso di toccare quotain Ligue 1. Per raggiungere questo traguardo, il capitano del Lens c'ha messo beneddato che i primi due gol nel campionato risalgono al. Quel giorno, Thauvin vestiva la maglia dele ha realizzato una doppietta contro il

Como, Italia - 1° agosto 2026: Florian Thauvin del Lens segna su rigore il secondo gol per la sua squadra durante la partita di Como Cup 2026 tra Lens e Villarreal allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

In questo lasso di tempo, il transalpino ha giocato per diverse squadre come Olympique Marsiglia, Newcastle, Tigres in Messico ed anche Udinese. Dalla scorsa stagione, Thauvin veste la maglia del club giallorosso diventandone subito un calciatore determinante. Col Lens, l'attaccante ha vinto la Coppa di Francia e la Supercoppa nazionale. Nonostante questa rete molto importante a livello personale, la sua squadra non ha conquistato la vittoria dato che lo Strasburgo, nella seconda frazione di gioco, ha ribaltato il risultato grazie alla doppietta di Gessime Yassine.