Il futuro societario del Manchester United pare essere arrivato al punto di svolta che tanto attendevano i tifosi, anche in seguito alla protesta singolare nel corso del primo tempo contro la Roma in Champions League, il quale è stato caratterizzato dal lancio di palline da tennis in campo, ma anche da altre numerose contestazioni. Per la prima volta dopo oltre vent'anni di controllo totale, dal 2005, la famiglia Glazer sarebbe pronta a valutare concretamente la cessione del club, ma ad una condizione precisa: raggiungere una valutazione stellare, senza la quale la famiglia non ha intenzione nemmeno di sedersi. Ecco quale, svelata da un esperto finanziario.

Manchester United, Glazer pronti a vendere: la rivelazione dell'esperto finanziario

Secondo quanto riportato dal media britannico 'talkSPORT', la famigliaavrebbe infatti avviato concretamente il processo per la vendita del, trovando la rilevazione nella figura di, esperto di finanza calcistica, intervenuto durante il famoso programma radiofonico inglese, nel quale ha spiegato di aver ricevutoda un soggetto di alto livello nel mondo del calcio inglese : "La mia comprensione sulla base di quanto mi è stato riferito è da una persona importante nel settore, è che il Manchester United è in vendita", ha dichiarato. L'esperto ha poi ipotizzato che la scelta di non pubblicizzare l'operazione possa essere legata alla precedente esperienza del 2022, quando il processo di vendita si concluse con l'ingresso diattraversodi una partecipazione di minoranza.

BILBAO, SPAGNA - 21 MAGGIO: (L-R) Avram Glazer, comproprietario del Manchester United, Jim Ratcliffe, comproprietario del Manchester United e Sir Alex Ferguson guardano dagli spalti mentre le squadre esciono prima della finale di UEFA Europa League 2025 tra Tottenham Hotspur e Manchester United all'Estadio de San Mames il 21 maggio 2025 a Bilbao, Spagna. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

"Serviranno 5 miliardi di sterline!"

La questionerappresenta il principale ostacolo ad un eventuale passaggio di proprietà. Interrogato durante l'intervento sullanecessaria per acquistare il club, l'espertoha risposto: "Sembra che si aggiri attorno ai 5 miliardi di sterline". Borson ha inoltre sottolineato ladella famiglia americana: "Sono irremovibili e venderanno soltanto quando e se verrà raggiunto il prezzo richiesto". Il motivo risiederebbe soprattutto nella forzadel marchio, considerata indipendente dai risultato sportivi: secondo l'esperto, i Glazer ritengono infatti che anche una squadra poco competitiva sul campo ma 'appetibile' sul piano del marketing possa comunque comunque a generare