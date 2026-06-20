Durante la partita tra Canada e Qatar, il centrocampista del Sassuolo e della nazionale canadese Ismaël Koné è rimasto gravemente infortunato dopo un rocambolesco contrasto con un avversario. Le scene successive al fallo hanno evidenziato la gravità dell'infortunio, con i compagni di squadra e gli stessi calciatori qatarioti visibilmente scossi e disperati che si sono posizionati a protezione del ragazzo dolorante e in lacrime sul terreno di gioco. Per attenuare le fortissime fitte di dolore, lo staff sanitario ha dovuto somministrare l'analgesico inalatorio prima di trasportarlo d'urgenza fuori dal terreno di gioco in barella.

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Le parole di Koné e gli auguri di pronta guarigione del Qatar

Il Qatar ha augurato una buona guarigione tramite i propri canali social ufficiali adopo il terribile infortunio arrivato al 55' minuto della partita terminata 6-0 in favore dei canadesi. Nei post è presente una foto del calciatore con la didascalia che augura al calciatore di riprendersi presto dall'infortunio. Auguri graditi dalla Nazionale del Canada, che ha prontamente risposto sotto il post su Instagram ringraziando i qatarioti.

SWANSEA, WALES - SEPTEMBER 09: Ismael Kone of Canada shoots at goal during the International Friendly match between Wales and Canada at Swansea.com Stadium on September 09, 2025 in Swansea, Wales. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

Ecco le parole del calciatore scritte sul proprio profilo Instagram, che nelle sue parole mostra anche la sua profonda fede: "Allah non mi ha mai deluso. Nel corso della mia vita, nemmeno una volta. Quindi perché dovrei dubitare di Lui adesso? Soprattutto sapendo questo. Lui conosce e vede ogni cosa ancora prima che accada. Ha un piano e una visione per ognuno di noi. Questa battaglia è una prova della mia fede in Lui e del mio carattere".

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"Sinceramente sono pronto ad affrontarla, perché Allah non ti darà mai una sfida che non puoi superare, e essere messo alla prova è uno dei doni più grandi che Dio possa concedere. Ho sentito tutto il vostro affetto e il vostro sostegno, e sinceramente vi ringrazio di cuore.e che mi tengono nelle loro preghiere. Ringrazio Dio per questo, perché non tutti hanno la fortuna di ricevere tanto affetto"

Infine ha mandato un messaggio ai suoi compagni di squadra, ringraziandoli per il sostegno mostrato: "Ai miei fratelli canadesi: mentre mi sono trasformato in assistente allenatore per sostenervi dalla panchina, volevo farvi sapere che vi voglio bene dal profondo del cuore e che il nostro legame fraterno significa tutto per me. Quello che avete fatto ieri resterà con me per sempre. Tornerò molto presto e continueremo a creare altri ricordi insieme".

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