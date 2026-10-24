Cucurella ha già annullato Yamal in Champions League. Il terzino chiude il mancino, aggredisce in anticipo e sfrutta gli aiuti dei compagni annullare l'esterno
Coppa del mondo e vittoria di misura: la magica serata di Cucurella al Bernabeu
La scorsa stagione, nella durissima League Phase della Champions League, il Chelsea annienta il Barcellona con un netto 3-0. Al termine del match, il portiere Robert Sánchez dichiara senza mezzi termini alla stampa che Marc Cucurella mette Lamine Yamal letteralmente all'interno della propria tasca. Il terzino spagnolo vince il premio di miglior giocatore della partita riuscendo a neutralizzare l'esterno offensivo più pericoloso del mondo. L'osservatore UEFA Roberto Martínez spiega le mosse tattiche alla base di questo successo: Cucurella mostra costantemente la linea laterale a Yamal, forzando il talento blaugrana verso il suo piede destro e allontanandolo così dal suo letale mancino.
L'anticipo aggressivo e la gabbia centraleOltre alla forzatura sul destro, il difensore mette in scena un'aggressività fuori dal comune. Come sottolinea l'osservatore Rui Faria, Cucurella aggredisce Yamal prima ancora che l'avversario possa girarsi, riducendo drasticamente il tempo necessario per innescare il suo dribbling ubriacante. In alcune situazioni, però, il singolo difensore non basta e la squadra attua il metodo della gabbia. Quando il candidato al Pallone d'Oro 2026 prova a tagliare verso il centro per cercare il mancino, sbatte costantemente contro il raddoppio sistematico, un altro compagno copre sempre lo spazio centrale, chiudendo chirurgicamente ogni linea di passaggio o di tiro.
Il manuale difensivo per il ClásicoOggi Cucurella difende la fascia sinistra del Real Madrid e nell'imminente Clásico di Liga prepara esattamente lo stesso piano tattico per bloccare nuovamente Lamine Yamal. Per replicare questa fantastica masterclass difensiva, però, la retroguardia e il centrocampo dei Blancos devono aiutare costantemente il terzino riproducendo raddoppi perfetti. In questo scacchiere, gli esterni d'attacco come Diomande giocano un ruolo fondamentale: l'esterno ivoriano deve abbassarsi e fare una partita di sacrificio per assorbire le continue sovrapposizioni di Jules Koundé, impedendo al Barça di isolare Cucurella e costringerlo a difendere in un impossibile due contro uno.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA