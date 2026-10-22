Lamine Yamal è convinto del suo indiscusso talento e non si preoccupa della scaramanzia, preparandosi a vivere la cerimonia della consegna per il Pallone d’Oro senza lasciare nulla al caso. Il fenomeno del Barcellona vuole arrivare alla notte di Londra insieme a tutte le persone più importanti della sua vita e, soprattutto, non nasconde di credere nella possibilità di conquistare il premio più prestigioso del calcio individuale. La star ci riprova, l'organizzazione era iniziata già lo scorso anno senza successo, quando il calciatore per la prima volta riuscì a sedersi al tavolo dei "grandi".

Cosa ha organizzato Yamal a Londra

Secondo quanto riferito dal giornalista Victor Navarro, il giovane fuoriclasse ha affittato un aereo privato per raggiungere Londra con tutta la sua cerchia di amici e familiari. Un’organizzazione che racconta molto delle ambizioni del talento spagnolo, deciso a condividere un’eventuale notte storica con chi gli è stato vicino nel percorso che lo ha portato ai vertici del calcio mondiale.

🛩️ Lamine Yamal ha contratado un avión privado para la gala del Balón de Oro en Londres donde irá toooda su gente



En París ya preparó una fiesta con los suyos por si ganaba y ahora quiere que su círculo esté presente



✈️ El Barça irá en otro avión privado con l@s nominad@s — Víctor Navarro (@victor_nahe) October 22, 2026

Ma c’è un dettaglio che rende la vicenda ancora più interessante: Yamal avrebbe già pensato anche ai festeggiamenti. A Parigi aveva preparato una festa con i suoi affetti nel caso in cui avesse vinto il Pallone d’Oro. Adesso il copione si ripete a Londra: niente prudenza scaramantica, niente tentativi di nascondere le aspettative. Il giovane spagnolo vuole avere tutti al proprio fianco per celebrare un possibile trionfo.

Anche il Barcellona, sempre secondo Navarro, si muoverà con un altro aereo privato destinato ai candidati e alle candidate del club. Una trasferta organizzata nei minimi dettagli per una serata che potrebbe consacrare definitivamente Yamal tra le grandi stelle del calcio internazionale.

SIVIGLIA, SPAGNA - 17 OTTOBRE: Lamine Yamal, del FC Barcelona, ​​festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompié e FC Barcelona, ​​disputata il 17 ottobre 2026 allo stadio La Cartuja a Siviglia, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Il Pallone D'Oro però sembra andare verso altri lidi

La concorrenza, però, resta agguerrita. Tra i nomi più attesi nella corsa al premio figurano anche Ousmane Dembélé, vincitore dell’edizione precedente, oltre a Kylian Mbappé, Harry Kane, Jude Bellingham e altri protagonisti del panorama europeo. La candidatura di Yamal conferma comunque il suo straordinario percorso, soprattutto considerando la giovane età.

La cerimonia londinese rappresenta un appuntamento decisivo per capire chi riuscirà a imporsi nella corsa al riconoscimento individuale più ambito. Yamal, intanto, sembra avere già scelto come affrontare l’attesa: circondarsi delle persone care e prepararsi a festeggiare. Perché la scaramanzia può aspettare. Se dovesse arrivare il Pallone d’Oro, il talento del Barcellona vuole che ci siano tutti. E la festa, a quanto pare, è già nei suoi pensieri.