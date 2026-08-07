Le Classique, il gioco è fatto: i tifosi PSG esultano in faccia ai marsigliesi...

Quando intorno al Vélodrome l'aria si fa pesante e le buone notizie scarseggiano, ci pensa la storia a bussare alla porta per restituire un po' di entusiasmo. L'annuncio ha fatto parecchio rumore in tutta la Francia: a partire dalla stagione 2028-2029, la partnership tra Olympique Marsiglia e Adidas tornerà a essere realtà. Addio a Puma e porte aperte al marchio delle tre strisce, con un accordo da capogiro stimato tra i 40 e i 50 milioni di euro a stagione. Praticamente il doppio di quanto incassato finora.

Non si tratta di una semplice firma su un contratto commerciale. Tra Marsiglia e il colosso tedesco c'è un legame viscerale che affonda le radici negli anni d'oro di Bernard Tapie, un'epoca che i tifosi più nostalgici ricordano ancora con la pelle d'oca. Vedere di nuovo quel logo del trifoglio sulla maglia azzurra e bianca significa riallacciare i fili con un passato glorioso, dimostrando che la forza d'attrazione dell'OM non ha mai smesso di brillare, neanche nei momenti più bui.

Olympique Marsiglia e Adidas: la forza del popolo e il peso della storia

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