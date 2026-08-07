Clamoroso ritorno di Adidas all'Olympique Marsiglia dal 2028: un contratto d'oro che riaccende la passione dei tifosi.

Danilo Loda
DERBY OM PSG

Le Classique, il gioco è fatto: i tifosi PSG esultano in faccia ai marsigliesi...

Quando intorno al Vélodrome l'aria si fa pesante e le buone notizie scarseggiano, ci pensa la storia a bussare alla porta per restituire un po' di entusiasmo. L'annuncio ha fatto parecchio rumore in tutta la Francia: a partire dalla stagione 2028-2029, la partnership tra Olympique Marsiglia e Adidas tornerà a essere realtà. Addio a Puma e porte aperte al marchio delle tre strisce, con un accordo da capogiro stimato tra i 40 e i 50 milioni di euro a stagione. Praticamente il doppio di quanto incassato finora.

Non si tratta di una semplice firma su un contratto commerciale. Tra Marsiglia e il colosso tedesco c'è un legame viscerale che affonda le radici negli anni d'oro di Bernard Tapie, un'epoca che i tifosi più nostalgici ricordano ancora con la pelle d'oca. Vedere di nuovo quel logo del trifoglio sulla maglia azzurra e bianca significa riallacciare i fili con un passato glorioso, dimostrando che la forza d'attrazione dell'OM non ha mai smesso di brillare, neanche nei momenti più bui.

Olympique Marsiglia Adidas

Olympique Marsiglia e Adidas: la forza del popolo e il peso della storia

A spiegare i motivi di questa scelta ci ha pensato Cyril Astier, che in passato ha guidato proprio il marketing dell'OM per conto di Adidas. Il suo ragionamento è semplice e va dritto al punto. "Per un marchio, è fondamentale avere il club più forte del paese. Oggi, in Francia, è il PSG (Nike), perché è forte sul campo. Ma per un produttore di abbigliamento sportivo, ciò che conta è anche il merchandising, il fatturato che può generare, la storia che può raccontare, tutta la comunicazione... E per questo, non c'è club migliore dell'OM. In Francia, se non hai il PSG o l'OM, ​​è difficile sopravvivere." E chiosa "Avevano bisogno di un top club francese, e oggi il top club francese è l'Olympique Marsiglia".
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Il Paris Saint-Germain domina la scena internazionale e vende milioni di divise in tutto il mondo grazie alle sue stelle. Eppure, entro i confini nazionali, le distanze si accorciano incredibilmente. I dati parlano di circa 300 mila maglie dell'OM acquistate ogni anno in Francia, (contro le quasi 500 mila del PSG). Un numero spaventoso se si considera il digiuno di successi recenti della squadra. Con il PSG saldamente blindato da Nike, ad Adidas serviva una piazza calda, viva, capace di muovere un intero popolo. La risposta era già lì, all'ombra di Notre-Dame de la Garde.

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