Martin Montoya ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il terzino spagnolo ha ufficializzato il ritiro dal calcio giocato all’età di 35 anni, chiudendo una carriera iniziata nelle giovanili del Barcellona e caratterizzata da importanti esperienze in alcuni dei principali campionati europei.

Il saluto di Montoya e il racconto della sua carriera

"Grazie calcio, per tutto", è il messaggio con cui Montoya ha salutato il mondo del pallone, accompagnando l’annuncio con un messaggio di affetto e riconoscenza verso lo sport che lo ha accompagnato per tutta la vita.

Nato a Gavà, in Catalogna, Montoya è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, entrando a far parte della famosa cantera blaugrana. Dopo il debutto con la prima squadra, ha vissuto gli anni di una delle epoche più vincenti della storia del club, condividendo lo spogliatoio con campioni come Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta e Gerard Piqué.

Con la maglia del Barcellona il difensore ha conquistato diversi trofei, prima di intraprendere un percorso che lo avrebbe portato a confrontarsi con realtà differenti in Spagna e all’estero. Nel corso della sua carriera Montoya ha vestito anche la maglia dell’Inter, vivendo una breve esperienza in Serie A nella stagione 2015-2016. Il suo percorso è poi proseguito con il Real Betis, club con cui ha trovato maggiore continuità, e con il Valencia, prima di approdare in Premier League al Brighton.

🚨🇪🇸 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Martin Montoya (35) has retired from football. 👋



His career path: Barcelona, Inter, Real Betis, Valencia, Brighton, Real Betis, Aris.



"Thank you, football, for EVERYTHING." 🥹❤️‍🩹 pic.twitter.com/p36rQZZs5z — EuroFoot (@eurofootcom) July 10, 2026

Dopo il ritorno al Real Betis, il terzino ha concluso la sua carriera in Grecia con l’Aris Salonicco, ultima tappa di un viaggio calcistico durato oltre un decennio tra grandi club e campionati diversi. Montoya lascia il calcio dopo aver collezionato numerose presenze ai massimi livelli e dopo aver rappresentato anche le nazionali giovanili spagnole. Con l’Under 21 della Spagna ha inoltre conquistato il titolo europeo nel 2013, confermando il suo ruolo tra i talenti emergenti del calcio iberico di quella generazione.

Il ritiro segna la fine di una carriera vissuta tra successi, cambiamenti e nuove sfide. Dal Barcellona dei grandi campioni fino alle esperienze lontano dalla Spagna, Martin Montoya saluta il calcio professionistico con un ringraziamento speciale per un percorso che, come lui stesso ha ricordato, gli ha dato tutto.