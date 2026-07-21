Un consorzio guidato dal multimilionario britannico-indiano Amit Bhatia sarebbe interessato a comprare una quota di minoranza del Liverpool. Lo riferisce la BBC. Bhatia si è da poco dimesso dal consiglio di amministrazione del QPR.

A consortium led by British-Indian millionaire businessman Amit Bhatia has expressed an interest in buying a minority stake in Liverpool.



Bhatia, the son-in-law of the Indian billionaire businessman Lakshmi Mittal, was director and co-owner at QPR for 18 seasons but stepped down… pic.twitter.com/mguoreccqB — BBC Sport (@BBCSport) July 21, 2026

L'indiscrezione è della BBC: un consorzio guidato da Amit Bhatia vorrebbe acquisire una quota di minoranza del Liverpool. Qusta notizia, certamente rilevante, è stata poi confermata dal Fenway Sports Group, proprietaria dei Reds con un comunicato stampa.

Vi si legge: "Un consorzio d'investimento guidato, gestito e rappresentato da Amit Bhatia ha espresso interesse a rilevare una quota di minoranza strategica nel Liverpool Football Club". Al momento, però, non ci sarebbero accordi tra Bhatia e il gruppo FSG. Il possibile acquirente, inoltre, è genero del miliardario indiano Lakshmi Mittal (patrimonio stimato di oltre 26 miliardi di euro), e il gruppo FSG. Nell'eventualità in cui tale circostanza si verificasse il Financial Times ritiene che questo porterebbe la valutazione complessiva di questo club di Premier League a più di sei miliardi di sterline.

Ma chi è davvero Amit Bhatia? L'uomo, 46 anni, che da poco si è dimesso dal consiglio di amministrazione dello storico QPR. Del Queen Park Rangers, inoltre. è stato anche dirigente e coproprietario per ben 18 anni e di questa società ha anche ceduto le sue quote di azioni. Bhatia è un ex banchiere d'investimento: ha lavorato per gruppi importanti quali Morgan Stanley a Wall Street. In seguito ha deciso di cambiare e ha optato per una vera e propria carriera imprenditoriale.

Opera in numerosi settori: dall'edilizia al mercato immobiliare, passando anche per private equity. Non è tutto: nel 2013 ha vinto il premio di "Giovane imprenditore dell'anno" e siede anche nel comitato consultivo della sezione per gli affari culturali e le relazioni internazionali del governo dell'Arabia Saudita. Dal 2004 è sposato con Vanisha Mittal con una cerimonia, tenutasi in Francia, che è costata ben 55 milioni di dollari.