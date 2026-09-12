Il Nantes retrocede in Ligue 2. Kita ammette la crisi, valuta tre offerte per cedere il club e attacca le istituzioni per il mancato stadio
Coupe de France, invasione di campo e disordini tra ultras del Nantes e del Lione
Waldemar Kita guida il Nantes dal 2007 ma adesso apre ufficialmente le porte al suo addio definitivo. Durante una sincera intervista a Presse Océan, il patron rivela la presenza di tre proposte sul tavolo ed esprime apertamente i suoi dubbi: "Inizio il mio ventesimo anno. Mi faccio molte domande su me stesso". Il presidente riflette sulle recenti delusioni e ammette le proprie difficoltà gestionali: "Qualcosa non va. Forse non sono fatto per questo". La decisione finale sembra ormai vicina, sebbene l'imprenditore voglia tutelare il futuro della società sportiva: "Oggi o domani, forse è importante che io passi la mano... Quello che voglio è che sia fatto bene".
Il crollo in Ligue 2 e il rimpianto dello stadioIl club tocca il fondo con la clamorosa retrocessione in Ligue 2, un crollo sportivo inimmaginabile rispetto alla brillante Coppa di Francia conquistata solamente nel 2022. Kita fa una profonda autocritica ma punta subito il dito contro il fallimento istituzionale del progetto del nuovo stadio YellowPark. L'imprenditore non nasconde la grande frustrazione per l'occasione persa: "Avevamo un progetto magnifico - ho speso milioni - e ci hanno chiuso le porte". Secondo il proprietario, questa grave mancanza strutturale condiziona pesantemente le future ambizioni della squadra: "Senza un buon strumento, non si può lavorare bene".
La stanchezza del presidente Kita e le cifre irreali per il NantesIn passato, diverse trattative di vendita sfumano per la mancanza di solide garanzie bancarie o per i ripensamenti dello stesso proprietario. Ora Kita appare visibilmente stanco delle ultime caotiche stagioni francesi col Nantes. La dirigenza valuta attentamente i nuovi acquirenti, ma le cifre circolanti necessitano un deciso ridimensionamento finanziario. Le recenti indiscrezioni parlano di una potenziale vendita per cento milioni di euro, un importo che gli addetti ai lavori considerano assolutamente non realistico vista l'attuale categoria sportiva della squadra. I tifosi aspettano una svolta decisiva per rilanciare le sorti della società.
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