Coupe de France, invasione di campo e disordini tra ultras del Nantes e del Lione

Waldemar Kita guida il Nantes dal 2007 ma adesso apre ufficialmente le porte al suo addio definitivo. Durante una sincera intervista a Presse Océan, il patron rivela la presenza di tre proposte sul tavolo ed esprime apertamente i suoi dubbi: "Inizio il mio ventesimo anno. Mi faccio molte domande su me stesso". Il presidente riflette sulle recenti delusioni e ammette le proprie difficoltà gestionali: "Qualcosa non va. Forse non sono fatto per questo". La decisione finale sembra ormai vicina, sebbene l'imprenditore voglia tutelare il futuro della società sportiva: "Oggi o domani, forse è importante che io passi la mano... Quello che voglio è che sia fatto bene".

Il crollo in Ligue 2 e il rimpianto dello stadio

Il club tocca il fondo con la clamorosa retrocessione in, un crollo sportivo inimmaginabile rispetto alla brillanteconquistata solamente nel 2022.fa una profonda autocritica ma punta subito il dito contro il fallimento istituzionale del progetto del nuovo stadio. L'imprenditore non nasconde la grande frustrazione perpersa: "Avevamo un progetto magnifico - ho speso milioni - e ci hanno chiuso le porte". Secondo il, questa grave mancanza strutturale condiziona pesantemente le futuredella squadra: "Senza un buon strumento, non si può lavorare bene".

FRIBURGO IN BRISGOVIA, GERMANIA - 6 OTTOBRE: Una panoramica dei tifosi dell'FC Nantes prima del calcio d'inizio della partita del Gruppo G di UEFA Europa League tra Sport-Club Freiburg ed FC Nantes allo Stadion am Wolfswinkel, il 6 ottobre 2022 a Friburgo in Brisgovia, Germania. (Foto di Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

La stanchezza del presidente Kita e le cifre irreali per il Nantes

In passato, diverse trattative disfumano per la mancanza di solidebancarie o per i ripensamenti dello stesso proprietario. Oraappare visibilmentedelle ultime caotiche stagioni francesi col Nantes. La dirigenza valuta attentamente i nuovi acquirenti, ma le cifre circolanti necessitano un decisofinanziario. Le recenti indiscrezioni parlano di una potenzialeper cento milioni di euro, un importo che gli addetti ai lavori considerano assolutamente nonvista l'attuale categoria sportiva della squadra. I tifosi aspettano una svolta decisiva per rilanciare ledella società.