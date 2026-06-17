Come in generale si dice "non c'è due senza tre". Discorso che vale per Michel Der Zakarian. Il tecnico armeno è ufficialmente da oggi il nuovo allenatore del Nantes... per la terza volta. Per il classe '63 si tratta, infatti, di un ritorno sulla panchina dei canarini dopo 10 anni. In precedenza aveva allenato i gialloverdi nella stagione 2007-08 e dal 2012 al 2016, con in mezzo una stagione sulla panchina delle giovanili e soprattutto un passato da calciatore dal 1981 al 1988. La bandiera è tornata... di nuovo.

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Nantes, il ritorno di Der Zakarian: il tecnico armeno torna per la terza volta sulla panchina dei canarini

Michel Der Zakarian est de retour au Club 🏡



(re) Bienvenue Coach 🫂 pic.twitter.com/8XITepRkZE — FC Nantes (@FCNantes) June 17, 2026

Il Nantes riparte ufficialmente da Michel. Ancora una volta. Il tecnico armeno è tornato ad essere il tecnico dei canarini a 10 anni dall'ultima volta. Reduci dalla catastrofica stagione in Ligue1, culminata con la retrocessione in seconda divisione, il club di Waldemarha deciso di esonerare Vahide di richiamare alla base il classe '63, forte della sua grande conoscenza dell'ambiente gialloverde.

Prima di questo suo ritorno, infatti, il 63 enne aveva già vestito la maglia del Nantes dal 1981 al 1988, disputando 141 partite e realizzando una rete (ruolo difensore). Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel '97, Der Zakarian ha intrapreso la carriera da allenatore prima come vice nel Montpellier (suo ultimo club) e poi nelle giovanili del Nantes. Il primo vero incarico avviene nel 2007 quando l'armeno diventa allenatore dei canarini che, in un colpo, riporta immediatamente in Ligue1.

Michel Der Zakarian, nuovo allenatore del Nantes (Foto Fonte X)

Impresa che si ripete nel 2012, anno del suo ritorno, e alla quale seguono tre stagioni nella massima serie terminate sempre a metà classifica. Se ha già centrato la promozione due volte, allora perché non farlo ancora? Questo infatti sarà l'obiettivo dell'ex difensore: riportare subito i canarini in Ligue1.

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