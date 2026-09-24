La cifra sarà divisa tra tutti i componenti che hanno partecipato della fortunata spedizione in USA, Messico e Canada
La Coppa del Mondo davanti ai 2 milioni di tifosi: la festa della Spagna
Nel panorama del calcio moderno, dominato da cifre faraoniche e logiche economiche stringenti, emergono occasionalmente episodi capaci di ridefinire il senso di collettività all'interno di uno spogliatoio. Come riportato dal direttore del quotidiano AS, José Félix Díaz, la nazionale spagnola fresca vincitrice della Coppa del Mondo lo scorso 19 luglio a New York è stata protagonista di un gesto di straordinaria solidarietà interna.
La lunga cavalcata trionfale della Roja, guidata dal commissario tecnico Luis de la Fuente, ha garantito alla Federazione un introito stimato in circa 50 milioni di euro grazie ai premi distribuiti dalla FIFA per il superamento dei turni. In base agli accordi stipulati tra i vertici federali e la squadra, ciascuno dei ventisei convocati aveva diritto a un bonus individuale di circa un milione di euro per la conquista del titolo iridato, a coronamento di un ritiro pre-torneo iniziato con quasi due mesi d'anticipo in Nord America.
La decisione di rinunciare al milione di euroLa svolta inaspettata si è concretizzata al rientro nella City of Football, quando uno dei giocatori chiave della spedizione ha comunicato la propria intenzione di rinunciare interamente al premio economico. Il calciatore, che ha espressamente richiesto di mantenere l'anonimato, ha disposto che la somma di un milione di euro venisse interamente ridistribuita tra i dipendenti della Federazione. E la donazione, ovviamente, è stata fatta nel rigoroso rispetto della legge.
Questo nobile gesto rappresenta un riconoscimento diretto al lavoro svolto dagli operatori che hanno affiancato la squadra durante la lunga preparazione estiva: magazzinieri, fisioterapisti, personale medico, addetti alla sicurezza e cuochi. Professionisti spesso invisibili al grande pubblico, la cui dedizione quotidiana ha rappresentato un pilastro fondamentale per il successo sportivo della selezione nazionale.
I valori del gruppo secondo Luis de la FuenteIl retroscena offre una chiave di lettura emblematica sulla coesione del gruppo plasmato da Luis de la Fuente, che di recente ha rinnovato il suo contratto fino al 2032. Al di là dei meriti tecnici evidenziati sul campo dal primo all'ultimo incontro della competizione, il successo della Spagna ha radici profonde, un'armonia di spogliatoio rara nei contesti professionistici attuali.
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