Il calciatore del momento per il Real Madrid è Carlos Espí. L'attaccante arriva ai Blancos nella chiusura del calciomercato estivo per sostituire il partente Gonzalo. Il club madrileno cerca un attaccante classico, fisico e rapace (caratteristica che manca nella squadra), e decide di virare su di lui dopo averlo visto trascinare il Levante alla salvezza a suon di gol. Espí, però, non parte mai da titolare e gioca solamente la miseria di 38 minuti sui 900 totali disponibili. Nonostante ciò, mette già a referto 3 gol pesantissimi toccando il pallone meno di 30 volte. Grazie ai suoi gol da rapace d'area, il Real ottiene le vittorie in Liga contro Espanyol ed Elche e ribalta la gara in Champions a Roma firmando il gol del momentaneo 3-2.

Il cinismo e il nodo Mbappé

Carlosdimostra quindi di essere un centravanti spietato, capace di sfruttare le pocheche gli passano tra i piedi. Controgonfia la rete toccando il pallone una volta sola, mentre controgli bastano tre tocchi. Joséè letteralmente entusiasta del suo acquisto mirato, ma si ritrova le mani legate dalle gerarchie deiDavanti a Espí c'è un certo Kylianche ha già messo a referto 9 gol. Ma con la media di un gol ogni 13 minuti, lo Special One comincia a interrogarsi per poterlo inserire di più sul suo piano tattico.

ROMA, ITALIA - 14 OTTOBRE: Carlos Espi del Real Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra AS Roma e Real Madrid C.F., disputata allo Stadio Olimpico il 14 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

La spinta del pubblico e la chance Siviglia

Ilè totalmente a favore dell'attaccante madridista e non vede l'ora di vederlo segnare in casa, visto che fino ad oggi alha calcato l'erba per soli 4 minuti contro laLa prossima sfida contro ilpuò rivelarsi importantissima per il futuro diLa lunghissima squalifica die l'imminente partita di Champions contro ilpossono finalmente spalancargli le porte. Espí ha dato tantissimi segnali, adesso tocca acoglierli e decidere come e quando schierarlo.