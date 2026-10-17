Espí trascina il Real con 3 gol in 38 minuti. I tifosi chiedono spazio per lui
Real Madrid, bentornato Mbappé! Il francese mostra sui social la perla in allenamento
Il calciatore del momento per il Real Madrid è Carlos Espí. L'attaccante arriva ai Blancos nella chiusura del calciomercato estivo per sostituire il partente Gonzalo. Il club madrileno cerca un attaccante classico, fisico e rapace (caratteristica che manca nella squadra), e decide di virare su di lui dopo averlo visto trascinare il Levante alla salvezza a suon di gol. Espí, però, non parte mai da titolare e gioca solamente la miseria di 38 minuti sui 900 totali disponibili. Nonostante ciò, mette già a referto 3 gol pesantissimi toccando il pallone meno di 30 volte. Grazie ai suoi gol da rapace d'area, il Real ottiene le vittorie in Liga contro Espanyol ed Elche e ribalta la gara in Champions a Roma firmando il gol del momentaneo 3-2.
Il cinismo e il nodo MbappéCarlos Espí dimostra quindi di essere un centravanti spietato, capace di sfruttare le poche occasioni che gli passano tra i piedi. Contro Elche e Roma gonfia la rete toccando il pallone una volta sola, mentre contro l'Espanyol gli bastano tre tocchi. José Mourinho è letteralmente entusiasta del suo acquisto mirato, ma si ritrova le mani legate dalle gerarchie dei campioni. Davanti a Espí c'è un certo Kylian Mbappé, che ha già messo a referto 9 gol. Ma con la media di un gol ogni 13 minuti, lo Special One comincia a interrogarsi per poterlo inserire di più sul suo piano tattico.
La spinta del pubblico e la chance SivigliaIl pubblico è totalmente a favore dell'attaccante madridista e non vede l'ora di vederlo segnare in casa, visto che fino ad oggi al Bernabéu ha calcato l'erba per soli 4 minuti contro la Real Sociedad. La prossima sfida contro il Siviglia può rivelarsi importantissima per il futuro di Espí. La lunghissima squalifica di Vinicius e l'imminente partita di Champions contro il Lipsia possono finalmente spalancargli le porte. Espí ha dato tantissimi segnali, adesso tocca a Mourinho coglierli e decidere come e quando schierarlo.
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