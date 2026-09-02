Orlando Gill, protagonista al Mondiale con la maglia del Paraguay, ha ritrovato la famiglia Mbappé dopo il discusso episodio con Kylian durante la Coppa del Mondo di quest'estate. Il portiere paraguaiano, appena arrivato al Lille, ha deciso di mettere definitivamente da parte quanto accaduto nell'ottavo di finale tra la sua Nazionale e la Francia, raccontando di aver chiarito la situazione.

Gill è arrivato al Lille dopo essere stato una delle rivelazioni del Mondiale con il Paraguay. Il 26enne, alto 199 centimetri, ha brillato nella competizione: ha mantenuto la porta inviolata contro Turchia e Australia, ha parato due rigori nella sfida con la Germania e ha ricevuto anche il premio di migliore in campo contro la Francia.

Le parole di Orlando Gill in conferenza stampa

Il confronto tra Gill e Kylian Mbappé era nato nel finale della sfida vinta 1-0 dalla Francia. Il portiere paraguaiano aveva provato a stringere la mano all'attaccante dopo il triplice fischio, ma Mbappé aveva continuato a festeggiare in faccia al portiere sudamericano. Gill aveva reagito colpendo il francese alla schiena con il pallone. Un episodio diventato immediatamente virale e che aveva chiuso una partita molto combattuta e durissima anche per dei campioni come i francesi, usciti da una battaglia più che una partita di calcio.

Lens, Francia - 31 marzo: Orlando Gill del Paraguay gesticola durante la partita amichevole internazionale tra Marocco e Paraguay allo Stade Bollaert-Delelis il 31 marzo 2026 a Lens, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Nei giorni successivi, Gill aveva già spiegato di non aver avuto intenzione di alimentare una polemica e ora, a distanza di quasi due mesi, è tornato sull'episodio con un atteggiamento ancora più pacifico.

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Ha cominciato al conferenza di presentazione parlando della pressione che riceverà in tutti gli stadi della Francia: "Ci ho pensato durante i Mondiali, quando. Credo che, in ogni caso, ci sarà pressione negli stadi. Ma bisogna saperla gestire, cosa che sono riuscito a fare durante i Mondiali".

Infine si è scusato nuovamente con Mbappé: "Sono un giocatore molto competitivo che odia perdere. Mi sono scusato perché non sono quel tipo di giocatore. Non è nella mia natura. Ora ho voltato pagina. Le cose vanno bene con Ethan. È un grande giocatore, proprio come Kylian. Un vero professionista. Questo è il calcio, e bisogna andare avanti".