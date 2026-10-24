Il grave infortunio di Khvicha Kvaratskhelia colpisce duramente l'attacco del PSG, ma Luis Enrique respinge categoricamente ogni forma di disfattismo. Alla vigilia dell'importante sfida contro il Lione, l'allenatore spagnolo si presenta in conferenza stampa e analizza con grande lucidità la condizione del fantasista georgiano, manifestando un forte appoggio morale verso il proprio giocatore: "Purtroppo lo sapevamo già. È una lesione dura. Pensi al giocatore, a quello che dovrà affrontare. È difficile, ma bisogna restare positivi". Il tecnico allarga poi la prospettiva e inquadra l'incidente all'interno del naturale percorso logorante che affronta ogni atleta di altissimo livello: "Quando sei un giocatore professionista e vuoi avere una carriera di 10-15 anni, devi mettere in conto anche gli infortuni".

PSG, Kvaratskhelia fuori. Il diktat sul mercato: nessuna spesa obbligata

L'assenza prolungata del talento georgiano accende immediatamente i riflettori sulla successiva sessione diinvernale, ma Luisfrena le speculazioni ed esclude la necessità di acquisti obbligati. Alla domanda diretta sulla ricerca di una gennaio, l'asturiano risponde in modo laconico: "No, non particolarmente". L'allenatore chiarisce subito la propria posizione, ribadendo la fiducia incondizionata nelladell'attuale rosa parigina: "Nessun infortunio significa che bisogna necessariamente acquistare nuovi giocatori. All'inizio della stagione ho detto che potevamo sopportare tutto, anche se ci sarebbero stati infortuni importanti". La chiusura totale lascia comunque un minuscoloaperto alle dinamiche imprevedibili delle trattative: "Restiamo comunque attenti alle opportunità. È una possibilità che abbiamo".

PARIGI, FRANCIA - 20 OTTOBRE: Khvicha Kvaratskhelia, del Paris Saint-Germain, riceve assistenza medica dopo aver subito un infortunio durante la partita della terza giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Paris Saint-Germain e FC Barcellona, ​​disputata al Parc des Princes il 20 ottobre 2026 a Parigi, in Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Il paradosso delle rotazioni: cambiare tutto senza cambiare nulla

Senza le giocate diil PSG deve obbligatoriamente ridisegnare il proprio fronte offensivo. Luisaccetta la sfida e annuncia l'intenzione di mantenere saldi i propri principi tattici, pur rivoluzionando le scelte in campo per disorientare leavversarie: "Sarà come al solito. Non voglio cambiare nulla di quello che ho fatto, ma voglio anche cambiare tutto. È ciò che devi fare per restare imprevedibile". Le future rotazioni dipenderanno esclusivamente dalle caratteristiche deglie dal momento della stagione calcistica. L'allenatore conclude l'intervento trasformando la pesante(culminata con tre infortuni simultanei) in benzina per il gruppo: "Dipende dalla squadra e dal periodo. È vero che perdere tre giocatori nella stessa partita è strano. Ma questa situazione rappresenta una motivazione per noi come gruppo. Pensiamo a migliorare".