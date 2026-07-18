Il Belgio ha avuto un Mondiale parecchio strano. Durante la fase ai gironi, la nazionale belga ha sfornato delle prestazioni per nulla convincenti contro Iran ed Egitto. Ad un certo punto, si è pure avvicinato lo spettro di una clamorosa non qualificazione. Tuttavia, il 5-0 contro la Nuova Zelanda ha portato i Diavoli Rossi ai sedicesimi, incontrando il Senegal. Contro gli africani, i ragazzi di Rudi Garcia hanno compiuto un disastro per la maggior parte del match, considerando che fino all'85' il Belgio era sotto di 2 reti.

Poi, grazie anche all'ingresso di Romelu Lukaku, il risultato è stato ribaltato e alla fine sono passati i Diavoli Rossi per 3-2. Agli ottavi, la nazionale belga ha spazzato via gli USA con un secco 4-1 e infine è uscita contro la Spagna finalista per un gol di Merino allo scadere. Al gruppo storico formato da KDB, Lukaku e Courtois, mancava solamente l'ex numero 10: Eden Hazard.

Hazard e quel mancato passaggio al Benfica

MADRID, SPAGNA - 12 MARZO: L'ex calciatore Eden Hazard assiste alla partita della 31ª giornata della stagione regolare di EuroLeague tra Real Madrid e Valencia Basket alla Movistar Arena, il 12 marzo 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Euroleague Basketball via Getty Images)

Eden Hazard ha smesso di giocare a calcio nel 2023. L'ex talento del Chelsea ha solo 35 anni, la stessa età di De Bruyne. Tuttavia, il passaggio al Real Madrid nell'estate del 2019, ereditando il posto di Cristiano Ronaldo, gli ha stroncato la carriera: infortuni, condizioni atletiche non invidiabili e rapporti deteriorati con allenatori e squadra lo hanno costretto al ritiro precoce. Quando giocava al Chelsea, Hazard era uno dei migliori giocatori del mondo, capace di trascinare il Belgio al terzo posto nel 2018.

The legend, Eden Hazard couldn’t even wait to finish filming his World Cup ads before he started playing on Stake 🤣 😅



And yes. It’s another day to remind y’all that, Hazard is the best ever winger to ever play in the premier league. No one, retired or actively playing comes… pic.twitter.com/nFrfmev7x5 — CFC_Y (@Cfc_Yl8) July 18, 2026

Eppure, il dieci belga ha rischiato di non giocare per i Blues nel 2012. Secondo quanto racconta José Boto (attuale DS del Flamengo ed ex capo degli osservatori del Benfica) a TalkSport, Eden Hazard sarebbe stato molto vicino a vestire una maglia diversa dopo aver indossato quella del Lille: "All'epoca del Benfica, abbiamo tentato in tutti i modi di portare Hazard da noi, ma nonostante lo osservassimo da tempo, non siamo riusciti nell'intento. Successivamente abbiamo chiuso tanti colpi interessanti come Matic, Markovic, Lindelof, Witsel , eppure Eden rimarrà il miglior giocatore che non siamo mai riusciti a comprare".