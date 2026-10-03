Ieri sera Unai Emery è ritornato al Ramón Sánchez-Pizjuán, lo stadio che ha rappresentato la sua casa tra il gennaio 2013 e il giugno 2016, e da cui è uscito con ben tre Europa League consecutive in valigia. Il pre-partita del XV Trofeo Antonio Puerta regala subito grandi emozioni: campioni storici del Siviglia come Jesús Navas, Coke, Negredo, Fazio e Sergio Rico scendono in campo per omaggiare il tecnico basco e ricordare la figura dell'indimenticata Zurda de Diamantes. Nonostante le numerose assenze dei nazionali da ambo le parti e l'etichetta di amichevole, la partita mostra immediatamente un ritmo elevato, costellato però dalla sfortuna per i padroni di casa a causa della nuova lesione occorsa a Marcao nei primissimi minuti di gioco.

Le occasioni del primo tempo e l'illusione firmata Romero

Nella prima frazione,sfiora il vantaggio con una frustata dell'argentinoche accarezza la parte superiore della rete, mentre il giovane portiere sevillista Fransi fa grande nell'uno contro uno disinnescando una pericolosa conclusione ravvicinata di TammyL'inizio della ripresa infiamma letteralmente i tifosi di casa: Isaacsblocca il risultato con un bolide dopo aver catturato un pallone vagante in area, generato da un precedente tiro murato diIl destino dipinge un momento di pura poesia sportiva: un ragazzo del vivaio andaluso apre le marcature proprio nel trofeo dedicato ad Antonioportando il numero 16 sulla schiena.

COVENTRY, INGHILTERRA - 16 SETTEMBRE: Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, osserva il campo prima della partita del terzo turno di Carabao Cup tra Coventry City e Aston Villa alla Coventry Building Society Arena, il 16 settembre 2026 a Coventry, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

La rimonta inglese e il divario tra le panchine

Il vantaggio andaluso dura però pochissimo. Subita la rete,si impossessa del pallone e punisce spietatamente gli errori delin fase di impostazione.pareggia i conti approfittando di un pessimo passaggio in uscita del giovane canterano Mario Díaz, che valuta male il suggerimento del compagno Fofana. La successiva girandola dei cambi evidenzia inesorabilmente la differenza di profondità tra le due rose: il cosiddetto fondo de armario premia la compagine inglese.spostato di fascia, insacca completamente da solo sul secondo palo, mentreallarga il divario chiudendo un contropiede in velocità con un tiro rasoterra che non lascia scampo a Fran González.ribalta il Siviglia e si aggiudica con merito l'edizione numero quindici del Trofeo Antonio Puerta.