L'Aston Villa batte il Siviglia 3-1 e vince il Trofeo Antonio Puerta. Emery riceve l'omaggio del suo ex stadio
Un principe senza freni per l'Aston Villa: l'esultanza di William per la vittoria dell'Europa League
Ieri sera Unai Emery è ritornato al Ramón Sánchez-Pizjuán, lo stadio che ha rappresentato la sua casa tra il gennaio 2013 e il giugno 2016, e da cui è uscito con ben tre Europa League consecutive in valigia. Il pre-partita del XV Trofeo Antonio Puerta regala subito grandi emozioni: campioni storici del Siviglia come Jesús Navas, Coke, Negredo, Fazio e Sergio Rico scendono in campo per omaggiare il tecnico basco e ricordare la figura dell'indimenticata Zurda de Diamantes. Nonostante le numerose assenze dei nazionali da ambo le parti e l'etichetta di amichevole, la partita mostra immediatamente un ritmo elevato, costellato però dalla sfortuna per i padroni di casa a causa della nuova lesione occorsa a Marcao nei primissimi minuti di gioco.
Le occasioni del primo tempo e l'illusione firmata RomeroNella prima frazione, l'Aston Villa sfiora il vantaggio con una frustata dell'argentino Buendía che accarezza la parte superiore della rete, mentre il giovane portiere sevillista Fran González si fa grande nell'uno contro uno disinnescando una pericolosa conclusione ravvicinata di Tammy Abraham. L'inizio della ripresa infiamma letteralmente i tifosi di casa: Isaac Romero sblocca il risultato con un bolide dopo aver catturato un pallone vagante in area, generato da un precedente tiro murato di Peque. Il destino dipinge un momento di pura poesia sportiva: un ragazzo del vivaio andaluso apre le marcature proprio nel trofeo dedicato ad Antonio Puerta, portando il numero 16 sulla schiena.
La rimonta inglese e il divario tra le panchineIl vantaggio andaluso dura però pochissimo. Subita la rete, l'Aston Villa si impossessa del pallone e punisce spietatamente gli errori del Siviglia in fase di impostazione. Barkley pareggia i conti approfittando di un pessimo passaggio in uscita del giovane canterano Mario Díaz, che valuta male il suggerimento del compagno Fofana. La successiva girandola dei cambi evidenzia inesorabilmente la differenza di profondità tra le due rose: il cosiddetto fondo de armario premia la compagine inglese. Garnacho, spostato di fascia, insacca completamente da solo sul secondo palo, mentre Jenner allarga il divario chiudendo un contropiede in velocità con un tiro rasoterra che non lascia scampo a Fran González. L'Aston Villa ribalta il Siviglia e si aggiudica con merito l'edizione numero quindici del Trofeo Antonio Puerta.
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