Cinque partite e zero vittorie: non è cominciata bene la Liga per il Valencia di Carlos Corberan. Nelle prime cinque giornate di campionato, infatti, ha collezionato quattro sconfitte e un pareggio. La situazione è critica, la squadra è in piena crisi e la tifoseria è in aperta rivolta. Ha cercato di ricomporre la frattura il terzi Pablo Maffeo, che ha parlato in conferenza stampa ieri dopo la gara con il Siviglia.

Quarta sconfitta di fila del Valencia: esplode la contestazione dei tifosi

Ildi, ad opera dinel finale, il Valencia alla sua quarta sconfitta consecutiva nelle prime cinque giornate del campionato spagnolo. Ifinora, hanno conquistato un solo punto nella prima partita di Liga: un pareggio contro il Celta Vigo e senza reti. La situazione, quindi, dopo la sconfitta di ieri sera è di piena e totale. Tanto che è esplosa ladei tifosi. Come ha riferito Radio Marca la tifoseria ha atteso squadra, allenatore e dirigenza al rientro in città in autobus. Sono volate parole pesanti, offese, insulti. Un brutto momento di forteche ha reso necessario persino l'intervento della polizia per placare gli animi. I poliziotti hanno creato un cordone e hanno dovuto garantire l'incolumità dei giocatori e dello staff del club.

SEVILLE, SPAIN - SETTEMBRE 11: Carlos Corberan, allenatore del Valencia CF, reagisce e gesticola durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Siviglia FC e Valencia CF allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan l'11 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

In quello che è certamente un momento molto difficile e delicato ha parlato in conferenza stampa il terzino argentino Maffeo che ha lanciato un messaggio di sostegno all'allenatore, ha fatto una forte autocritica e ha chiesto l'appoggio dei tifosi. "Sta andando tutto a rotoli e anche noi abbiamo una parte di responsabilità. Siamo tutti sulla stessa barca". Per quanto riguarda Corberan ha poi aggiunto: "Penso che sia un grande allenatore e che sia una ottima persona. Lo sosteniamo pienamente e se dovessi affondare lo farei con lui e con tutti i miei compagni di squadra. Penso che sia compito di tutti, ma soprattutto un suo compito, quello di riportarci sulla strada giusta: possiamo ancora fare grandi cose".

🎥 Vídeo de @Radioesport914:

ℹ️ Los jugadores salen de Paterna en sus vehículos particulares y así los despiden algunos aficionados del Valencia: pic.twitter.com/kXImEpMPLD — Radio Taronja (@RadioTaronja_) September 12, 2026

Il difensore, infine, ha poi voluto mandare un messaggio ai tifosi: "Siamo nei guai, ma. Sono il primo a capire che sono arrabbiati e so che sto chiedendo un qualcosa di difficile. Alla fine della stagione possono anche mandarci al diavolo, prenderci a botte, ma ora dobbiamo essere uniti: noi daremo il massimo per la maglia".