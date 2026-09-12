Paura in Argentina dove Emanuel Mammana, difensore del Vélez Sarsfield, ha subito un bruttissimo infortunio nel corso della partita di campionato contro il Newell's Old Boys. Come riporta TyC Sports, Mammana si è scontrato con un compagno e ha un trauma all'emitorace destro. Il difensore è stato operato chirurgicamente.

Terribile infortunio per Emanuel Mammana

⚪️🔵 PARTE MÉDICO



Emmanuel Mammana sufrió un traumatismo de hemitorax derecho que le provoca la fractura de múltiples costillas y Neumotorax.



Fue intervenido quirúrgicamente en el Sanatorio de la Mujer, colocándole un tubo de avenamiento pleural.



Emmanuel está estable, en… pic.twitter.com/3Jq7XfXilY — Vélez Sarsfield (@Velez) September 12, 2026

Sarà fuori dal campo sicuramente per lungo tempo Emanuel Mammana, difensore centrale del Vélez che ieri, nella partita contro il, si è scontrato con un compagno di squadra, Tomas Marchiori. La partita, poi, è finita con un pareggio per 1-1 grazie alle reti di Martinez e Sonora. L'episodio è avvenuto al 59° minuto del secondo tempo:, portiere del Vélez, salta per respingere un pallone in aria ma. Mammana ha la peggio, cade e si accascia per terra dolorante. Il tecnico, Schelotto, ha deciso quindi di sostituirlo.Il difensore, infatti, non era in grado di continuare a giocare ed è subito uscito dal campo per andare, immediatamente, in ospedale. Il difensore, poi, è stato. Intorno alla mezzanotte la società ha infine diffuso un comunicato per spiegare la situazione e le condizioni di Mammana: "Ha riportato un trauma all'emitorace destro che ha causatoe uno pneumotorace. Il calciatore ha subito un intervento chirurgico presso il Sanatorio de la Mujer e i medici gli hanno impiantato un drenaggio toracico". La società ha ulteriormente commentato, dichiarando che potrebbe essere necessaria una seconda operazione chirurgica: "Emmanuel, ricoveratoa scopo precauzionale. Si prevede un'evoluzione clinica soddisfacente e, se necessario, anche un intervento chirurgico per le fratture costali".

Mammana, classe 1996, è cresciuto nelle giovanili del River Plate e ha debuttato come professionista con quel club. In seguito ha giocato diversi anni in Europa: prima per il Lione, poi per lo Zenit San Pietroburgo, prima di tornare in Argentina. Qui ha giocato, di nuovo, al River per poi passare alla sua attuale formazione.