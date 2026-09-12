Mammana,cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha giocato anche in Europa
Paura in Argentina dove Emanuel Mammana, difensore del Vélez Sarsfield, ha subito un bruttissimo infortunio nel corso della partita di campionato contro il Newell's Old Boys. Come riporta TyC Sports, Mammana si è scontrato con un compagno e ha un trauma all'emitorace destro. Il difensore è stato operato chirurgicamente.
Terribile infortunio per Emanuel MammanaSarà fuori dal campo sicuramente per lungo tempo Emanuel Mammana, difensore centrale del Vélez che ieri, nella partita contro il Newell's Old Boys, si è scontrato con un compagno di squadra, Tomas Marchiori. La partita, poi, è finita con un pareggio per 1-1 grazie alle reti di Martinez e Sonora. L'episodio è avvenuto al 59° minuto del secondo tempo: Marchiori, portiere del Vélez, salta per respingere un pallone in aria ma si scontra con il difensore. Mammana ha la peggio, cade e si accascia per terra dolorante. Il tecnico, Schelotto, ha deciso quindi di sostituirlo.
Mammana, classe 1996, è cresciuto nelle giovanili del River Plate e ha debuttato come professionista con quel club. In seguito ha giocato diversi anni in Europa: prima per il Lione, poi per lo Zenit San Pietroburgo, prima di tornare in Argentina. Qui ha giocato, di nuovo, al River per poi passare alla sua attuale formazione.
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