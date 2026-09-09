L'Argentina non vede proprio nessuno oltre a Lionel Scaloni sulla panchina della Nazionale. Nonostante la sconfitta nella finale del Mondiale lo scorso luglio con conseguente "indizio di addio" da parte dell'ex difensore, l'AFA non ha alcun dubbio: vuole continuare a puntare sul tecnico che negli ultimi anni ha portato l'Argentina sul tetto dell'America e del Mondo. Adesso, però, bisognerà elaborare un piano per convincere l'ex Lazio e Deportivo La Coruna.

Argentina, c'è solo Scaloni per la panchina: il piano dell'AFA

"Rispetterò il mio contratto e poi vedremo

", aveva dichiarato il commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, quasi due mesi fa, dopo la

sconfitta per 1-0 nella finale dei Mondiali contro la Spagna

Federazione calcistica argentina (AFA) è ottimista e crede che ci siano possibilità che . Parole che a buona parte dei tifosi biancocelesti ha lasciato intendere la fine della sua avventura sulla panchina dell'Albiceleste a contratto scaduto. Nonostante questo, laè ottimista e crede che ci siano possibilità che Scaloni rimanga.

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Al momento non sono in corso trattative, sebbene il commissario tecnico sia a conoscenza del desiderio di Claudiodi vederlo ancora a dirigere la Nazionale. È innegabile che l'addio di Lionellascerà un vuoto enorme. Senza di lui, Scaloni sa perfettamente che perderà la testa e il cuore della squadra. Un particolare non di poco conto che potrebbe, infatti, avere un peso enorme sulla decisione dell'ex difensore.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, lascia il campo al termine del primo tempo dell'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia allo Stadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Senza la Pulga l'Albiceleste diventerà una squadra un po' più ordinaria, pur avendo giocatori di grande qualità, dove il nuovo leader dovrà essere qualcuno con molta forza e determinazione. Come accennato, al momento non ci sono in corso trattative ma c'è ottimismo e, dunque, l'AFA potrebbe essere disposta ad aspettare anche il prossimo dicembre per prendere una decisione definitiva. Il piano della Federazione è chiarissimo ma per questo serve anche il consenso di Lionel Scaloni.