Una partita che sarà certamente più ricordata per lo spettacolo sugli spalti dello stadio che per il risultato. Ieri, infatti, nella DFB Pokal (la Coppa di Germania), si è giocata Osnabruck-Bayern Monaco, con i bavaresi grandi favoriti per il passaggio del turno. Ma lo spettacolo vero si è visto tra i tifosi, che hanno dato vita ad una splendida coreografia.

VfL Osnabrück with one of the craziest fan displays I’ve ever seen against Bayern tonight. 🤯



They build a working roller coaster for it… 🤣😲 pic.twitter.com/ecLSuor98K — The Away Fans (@theawayfans) September 2, 2026

Osnabruck-Bayern Monaco: cinque gol e una coreografia spettacolare

Il Bayern Monaco di Kompany vince meritatamente e senza grandi problemi la prima gara di Coppa di Germania. La squadra avversaria di ieri era il, compagine della seconda divisione tedesca. Allo stadio Bremer Brücke i bavaresi, inizialmente, faticano e subiscono anche la rete di Robinal quinto minuto di gioco. Il vantaggio, però, dura poco perché al 18° la pareggia il solito Harry. Dopo il gol dell'1-1 la squadra di Kompany dilaga e segna altre tre reti cone, nel secondo tempo,e infine di nuovo l'attaccante inglese.

Una partita senza grande storia, che è andata secondo pronostico: vittoria facile del Bayern. Ma la gara ha comunque lasciato qualcosa e non ha attirato l'attenzione per essere stata solamente l'ennesima goleada di Kane e compagni. I tifosi di casa, infatti, hanno deciso di esibirsi in una curiosa e bellissima coreografia. E del resto, le squadre tedesche, e in particolare il Borussia Dortmund con il suo muro giallo, si sono rese famose negli anni per il loro tifo e le fantastiche coreografie. Ma questa volta i tifosi dei biancolilla si sono superati.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 28 AGOSTO: Harry Kane del Bayern Monaco durante la partita di Bundesliga 2026/27 tra FC Bayern Monaco e VfB Stoccarda all'Allianz Arena il 28 agosto 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Adam Pretty/Getty Images)

Sui gradoni dello stadio, infatti, i tifosi reggevano uno striscione con scritto: "VfL Osnabrück, un giro sulle montagne russe!". Non solo: avevano costruito un carretto di legno che percorreva una pista nello stile delle montagne russe. Questo, infatti, è stato pensato per simboleggiare la tormentata e complessa storia del club fatta di trionfi ma anche di scandali e amari sconfitte.

I sostenitori dell'Osnabruck, infatti, l'hanno definita: "un giro sulle montagne russe pieno di alti e bassi". Per progettare il tutto sono occorsi mesi di preparazione. La struttura delle montagne russe era costruita con listelli di legno, tubi di plastica e tessuto, progettatata per essere srotolata a sezioni. Il finto carrello delle montagne russe, invece, era costruito in legno e polistirolo e veniva azionato tramite un sistema di spinte e trazione.