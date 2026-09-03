Vittoria facile per i bavaresi che partono male subendo un gol e poi dilagano con due reti di Kane, Olise e Bischof.
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Una partita che sarà certamente più ricordata per lo spettacolo sugli spalti dello stadio che per il risultato. Ieri, infatti, nella DFB Pokal (la Coppa di Germania), si è giocata Osnabruck-Bayern Monaco, con i bavaresi grandi favoriti per il passaggio del turno. Ma lo spettacolo vero si è visto tra i tifosi, che hanno dato vita ad una splendida coreografia.
VfL Osnabrück with one of the craziest fan displays I’ve ever seen against Bayern tonight. 🤯— The Away Fans (@theawayfans) September 2, 2026
They build a working roller coaster for it… 🤣😲 pic.twitter.com/ecLSuor98K
Osnabruck-Bayern Monaco: cinque gol e una coreografia spettacolareIl Bayern Monaco di Kompany vince meritatamente e senza grandi problemi la prima gara di Coppa di Germania. La squadra avversaria di ieri era il VFL Osnabruck, compagine della seconda divisione tedesca. Allo stadio Bremer Brücke i bavaresi, inizialmente, faticano e subiscono anche la rete di Robin Meißner al quinto minuto di gioco. Il vantaggio, però, dura poco perché al 18° la pareggia il solito Harry Kane. Dopo il gol dell'1-1 la squadra di Kompany dilaga e segna altre tre reti con Bischof e, nel secondo tempo, Olise e infine di nuovo l'attaccante inglese.
Una partita senza grande storia, che è andata secondo pronostico: vittoria facile del Bayern. Ma la gara ha comunque lasciato qualcosa e non ha attirato l'attenzione per essere stata solamente l'ennesima goleada di Kane e compagni. I tifosi di casa, infatti, hanno deciso di esibirsi in una curiosa e bellissima coreografia. E del resto, le squadre tedesche, e in particolare il Borussia Dortmund con il suo muro giallo, si sono rese famose negli anni per il loro tifo e le fantastiche coreografie. Ma questa volta i tifosi dei biancolilla si sono superati.
Sui gradoni dello stadio, infatti, i tifosi reggevano uno striscione con scritto: "VfL Osnabrück, un giro sulle montagne russe!". Non solo: avevano costruito un carretto di legno che percorreva una pista nello stile delle montagne russe. Questo, infatti, è stato pensato per simboleggiare la tormentata e complessa storia del club fatta di trionfi ma anche di scandali e amari sconfitte.
I sostenitori dell'Osnabruck, infatti, l'hanno definita: "un giro sulle montagne russe pieno di alti e bassi". Per progettare il tutto sono occorsi mesi di preparazione. La struttura delle montagne russe era costruita con listelli di legno, tubi di plastica e tessuto, progettatata per essere srotolata a sezioni. Il finto carrello delle montagne russe, invece, era costruito in legno e polistirolo e veniva azionato tramite un sistema di spinte e trazione.
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