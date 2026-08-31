La visita al Bayern è soltanto la prima di tante. L'era Klopp sta iniziando. E in Germania se ne sono già accorti
Klopp perde l'anello nuziale in campo dopo la vittoria sul Newcastle: il cameraman salva la situazione
Il Bayern Monaco ha iniziato da dove aveva lasciato: vincendo. Prima si è preso la Supercoppa di Germania contro il Dortmund, poi ha vinto la prima di Bundes contro lo Stoccarda: un inizio da favola per una squadra pronta a prendersi tutto. Ora Kompany sta preparando la sfida di coppa e ieri - in maniera inaspettata - ha ricevuto una visita speciale: quella di Jurgen Klopp. Il ct della Germania ha tenuto colloqui individuali con i calciatori tedeschi e ha avuto modo anche di scambiare battute con il tecnico belga. Un incontro speciale, apprezzato tantissimo in patria. Klopp ha il compito di ricostruire una Germania vincente. Il suo obiettivo è quello di partire dalla fondamenta: farsi vedere, parlare e instaurare un rapporto sin da subito con i giocatori, è il suo modo perfetto per iniziare al meglio questa esperienza.
Blitz di Klopp al Bayern: il nuovo CT costruisce la sua Germania dal bassoVolti felici. Così il Bayern ha accolto la visita speciale di Klopp. Il ct della Germania ha costruito la sua carriera su rapporti solidi e sinceri. E lo stesso farà anche in questa nuova esperienza. Lo aveva detto chiaramente anche nel giorno della sua presentazione: "Se iniziate a darmi fastidio, me ne andrò. Questo deve essere chiaro". Una frase che racconta bene la sua idea di gestione: equilibrio, schiettezza e testa sulle spalle. Per dare il via al nuovo progetto, Klopp ha bisogno di tutti.
Nessuno deve sentirsi escluso. Il suo viaggio parte dai club: parlare, confrontarsi con i suoi giocatori, conoscerli da vicino. È il modo migliore per farli sentire parte di qualcosa. Klopp lo ha dimostrato ancora una volta. La visita al Bayern è soltanto la prima di tante. A settembre arriverà l'esordio, il momento che tutta la Germania aspetta con impazienza. L'era Klopp sta iniziando. E in Germania se ne sono già accorti.
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