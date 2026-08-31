Il Bayern Monaco ha iniziato da dove aveva lasciato: vincendo. Prima si è preso la Supercoppa di Germania contro il Dortmund, poi ha vinto la prima di Bundes contro lo Stoccarda: un inizio da favola per una squadra pronta a prendersi tutto. Ora Kompany sta preparando la sfida di coppa e ieri - in maniera inaspettata - ha ricevuto una visita speciale: quella di Jurgen Klopp. Il ct della Germania ha tenuto colloqui individuali con i calciatori tedeschi e ha avuto modo anche di scambiare battute con il tecnico belga. Un incontro speciale, apprezzato tantissimo in patria. Klopp ha il compito di ricostruire una Germania vincente. Il suo obiettivo è quello di partire dalla fondamenta: farsi vedere, parlare e instaurare un rapporto sin da subito con i giocatori, è il suo modo perfetto per iniziare al meglio questa esperienza.

Blitz di Klopp al Bayern: il nuovo CT costruisce la sua Germania dal basso

. Così il Bayern ha accolto la visita speciale di. Il ct dellaha costruito la sua carriera su rapporti solidi e sinceri. E lo stesso farà anche in questa nuova esperienza. Lo aveva detto chiaramente anche nel giorno della sua presentazione: "Se iniziate a darmi fastidio, me ne andrò. Questo deve essere chiaro". Una frase che racconta bene la sua idea di gestione: equilibrio, schiettezza e testa sulle spalle. Per dare il via al nuovo progetto,

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA – 21 febbraio 2026: Jürgen Klopp durante la 55ª edizione del Ball des Sports, presso la Festhalle di Francoforte, il 21 febbraio 2026 a Francoforte sul Meno, in Germania. (Foto di Thomas Lohnes/Getty Images).

Nessuno deve sentirsi escluso. Il suo viaggio parte dai club: parlare, confrontarsi con i suoi giocatori, conoscerli da vicino. È il modo migliore per farli sentire parte di qualcosa. Klopp lo ha dimostrato ancora una volta. La visita al Bayern è soltanto la prima di tante. A settembre arriverà l'esordio, il momento che tutta la Germania aspetta con impazienza. L'era Klopp sta iniziando. E in Germania se ne sono già accorti.