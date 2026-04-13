Un altro weekend di grande calcio si è appena concluso, con i massimi campionati che stanno iniziando a delinearsi. Come ogni settimana, la folta truppa di calciatori italiani all'estero si divide tra volti più scuri e amareggiati per sconfitte e prestazioni al di sotto delle aspettative e tra coloro che invece stanno brillando. Ancora ai box Guglielmo Vicario, che non riesce ad aiutare il suo Tottenham in estrema difficoltà e sempre più coinvolto nella zona retrocessione, in attesa di tornare a disposizione di mister De Zerbi per la prossima settimana. Resta in panchina Federico Chiesa, spettatore non pagante nella vittoria per 2-0 del Liverpool tra le mura amiche contro il Fulham mentre ko per Sandro Tonali e il suo Newcastle, che si arrende per 2-1 in trasferta contro il Crystal Palace. Ma scopriamo tutte le sorti degli altri calciatori italiani all'estero tra gol, ottime prestazioni e tanti sorrisi.