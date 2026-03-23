Un altro weekend è ormai alla spalle per la foltissima truppa degli italiani all'estero che si destreggiano tra i vari campionati in giro per il mondo. C'è chi sta vivendo un momento davvero brillante tra belle notizie e coppe alzate al cielo e chi sta facendo più difficoltà come Lorenzo Lucca, che non ha preso parte al tris esterno del Nottingham Forest ai danni del Tottenham, lasciato in tribuna dal tecnico Vitor Pereira. Il tempo di incassare un ko invece per Federico Chiesa e il Liverpool, che alza bandiera bianca in trasferta contro il Brighton perdendo 2-1. Solo 77 minuti e poco più per l'ex Juventus, alla costante ricerca di maggior minutaggio. Giallo in avvio invece per Matteo Ruggeri con l'Atletico Madrid, che cede il passo al Real Madrid per 3-2 nel big match de LaLiga, autore di una prestazione di carattere. Ma scopriamo il destino degli altri italiani all'estero e i loro successi degli ultimi giorni.