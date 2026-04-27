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Il weekend degli italiani all'estero

Un altro weekend di grande calcio è ormai terminato ed è tempo di stilare i primi bilanci, con le ultime giornate dei vari campionati in giro per il mondo che entrano sempre più nel vivo, avvicinandosi ai verdetti finali. C'è chi sorride, chi è protagonista e chi prova ancora a ritagliarsi spazio come Federico Chiesa, nuovamente a secco di minuti nell'ultima gara casalinga del Liverpool, vittorioso 3-1 contro il Crystal Palace. Ko invece Ciro Immobile con il suo Paris Fc, che si arrende di misura tra le mura amiche contro il Lille. Solo 69' per l'attaccante, sostituito dal connazionale Koleosho, per una staffetta tutta made in Italy. Ma scopriamo le sorti degli altri italiani all'estero, tra chi sta brillando e chi ha persino alzato un trofeo al cielo.

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