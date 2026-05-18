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Il weekend degli italiani all'estero

Ultimi scampoli di campionati e Coppe per la foltissima truppa degli italiani all'estero, che ben sta figurando alla conquista dei propri obiettivi. Immense soddisfazioni in panchina per gli allenatori del Bel Paese, così come per i calciatori impegnati nelle ultime gare stagionali. Il Liverpool di Federico Chiesa va ko per 4-2 in trasferta contro l'Aston Villa. Mezz'ora di gioco per l'ex Fiorentina, che sta trovando sempre più spazio nel rush finale. Vince 3-1 invece il Newcastle di Sandro Tonali, uscito al 53' per un infortunio al bicipite femorale: da valutare le sue condizioni, con la stagione che potrebbe essere finita anzitempo.

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