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Il weekend degli italiani all'estero

Un altro weekend di grande calcio è ormai concluso, con i maggiori campionati che stanno pian piano avviandosi verso la fine. La truppa degli italiani all'estero continua ad essere folta e a raccogliere grandi soddisfazioni tra reti, ottime prestazioni e, talvolta, anche qualche intoppo. Vittoria roboante per 3-0 per il Manchester City di Gianluigi Donnarumma tra le mura amiche contro il Brentford, mettendo al sicuro il risultato nella ripresa dopo un inizio match alquanto bloccato. Impatta invece 1-1 in trasferta il Newcastle di Sandro Tonali, che non riesce a conquistare l'intera posta in palio contro il Nottingham Forest con lo stesso risultato anche per il Liverpool di Federico Chiesa contro il Chelsea, con l'ex viola entrato al 77'.

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