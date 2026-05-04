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Il weekend degli italiani all'estero

Un altro weekend di calcio è ormai alle spalle, con gli italiani all'estero che hanno vissuto momenti importanti ma, alcuni anche in salita. Vince 3-1 il Newcastle di Sandro Tonali, che riceve un cartellino giallo nel finale, all'85', dopo la solita ottima prestazione. Solo uno scampolo di partita invece per Federico Chiesa che guarda da spettatore la sconfitta del suo Liverpool in trasferta contro il Manchester United in ripresa per 3-2. Entrato all'87', ha rilevato Konate per una stagione che si conferma particolarmente difficile per lui, alla ricerca di spazio e continuità. Donnarumma con il suo Manchester City invece, scenderanno in campo questa sera. Tra campionati vinti, doppiette e gol importanti, scopriamo qual è stato il destino del weekend degli altri italiani all'estero!

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