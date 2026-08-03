Si chiude senza conseguenze penali la vicenda che ha coinvolto Kaoru Mitoma in seguito a un incidente stradale avvenuto in Giappone e che aveva provocato il ferimento di un ciclista. La Procura giapponese ha infatti deciso di non procedere nei confronti del calciatore, ritenendo che non vi siano gli estremi per un'azione penale.

Nessuna sanzione a Mitoma, concorso di colpa con il ciclista

Secondo quanto riportato da The Sun ed emerso dalle indagini, sia Mitoma sia il ciclista avrebbero ignorato la segnaletica semaforica al momento dell'impatto. Proprio questa ricostruzione dei fatti ha portato gli inquirenti a escludere responsabilità penali a carico dell'esterno offensivo, archiviando il procedimento.

La notizia mette fine a una vicenda che aveva suscitato grande attenzione in Giappone e tra gli appassionati di calcio, considerata la popolarità di Mitoma, uno dei principali volti del calcio nipponico e protagonista anche in Premier League. L'incidente aveva destato preoccupazione soprattutto per le condizioni del ciclista, rimasto ferito nello scontro. Le autorità hanno quindi avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'episodio, analizzando testimonianze ed elementi raccolti sul luogo dell'incidente.

🚨🚨| NEW: Kaoru Mitoma will 𝐍𝐎𝐓 𝐁𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐒𝐄𝐂𝐔𝐓𝐄𝐃 following a car accident in Japan that left a cyclist injured. ⚖️🇯🇵



Japanese prosecutors concluded both Mitoma and the cyclist had ignored traffic signals at the time of the incident. pic.twitter.com/JbgeEHxYGD — CentreGoals. (@centregoals) August 3, 2026

Al termine dell'inchiesta, i pubblici ministeri sono giunti alla conclusione che entrambi i soggetti coinvolti non avessero rispettato il semaforo al momento dell'impatto. Una circostanza che ha portato alla decisione di non perseguire penalmente il calciatore. Per Mitoma si tratta di una notizia importante anche dal punto di vista sportivo. La chiusura del procedimento gli consente infatti di lasciarsi alle spalle una vicenda delicata che aveva inevitabilmente attirato l'attenzione dei media, permettendogli di concentrarsi esclusivamente sugli impegni della nuova stagione.

La decisione della magistratura giapponese non cancella quanto accaduto né le conseguenze dell'incidente, ma chiarisce la posizione del calciatore sul piano giudiziario. Con l'archiviazione del caso, la vicenda può dirsi conclusa dal punto di vista penale, mentre restano gli accertamenti e le valutazioni già effettuate dagli investigatori sulla dinamica dello scontro.