Timbra il Klassieker olandese con due gol: ma è senza patente e va a casa a piedi...

Jon Karrikaburu sta affrontando giorni molto complicati. Il calciatore, in forza al Burgos - Serie B spagnola - , è stato trovato in strada con un tasso alcolemico non consentito e andrà in contro a pene pesanti. Dopo un incidente, il ragazzo è stato rintracciato da Polizia Locale e Guardia Civile e attende lo svolgimento del processo a suo carico.

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Karrikaburu nei guai: positivo all'etilometro

I fatti di cui parliamo risalgono al tardo pomeriggio del. Intorno alle 18.15, un veicolo è rimasto coinvolto in un incidente in Navarra sulla. Alcune testimonianze hanno confermato che a seguito del fatto, una persona a bordo dell'auto uscita dalla carreggiata ha preso un'altra macchina ed. L'auto che ha subìto l'incidentecertamente al calciatore ex Real Sociedad, Karrikaburu.

Allontanatosi di corsa dalla zona dell'incidente, il secondo veicolo ha compiuto una svolta proibita in strada. Proprio questa manovra azzardata ha suscitato l'interesse di altri conducenti. In particolare, un agente della Polizia Municipale di Pamplona in borghese ha assistito alla scena, avvisando la Guardia Civile. Questa, attenendosi alle indicazioni della polizia locale, ha rintracciato il secondo veicolo e localizzato. Era ad Etulain, con Karrikaburu alla guida. Sottoposto all'etilometro, esso segnava 0.73 mg/l, oltre la soglia legale di 0.60 mg/l. Almeno inizialmente, però, non si è avuta certezza che fosse stato lo stesso calciatore alla guida del primo veicolo incidentato.

NAGASAKI, GIAPPONE - 21 LUGLIO: Jon Karrikaburu (L) della Real Sociedad in azione durante l'amichevole pre-stagione tra V-Varen Nagasaki e Real Sociedad allo Stadio della Pace collegato da SoftBank il 21 luglio 2025 a Nagasaki, Giappone. (Foto di Masterpress/Getty Images)

Cosa rischia l'ex Real Sociedad?

È presumibile che stesse guidando, in base alle fonti della polizia. Difatti, dopo esser stata ascoltata, questi ha confermato di aver guidato il veicolo, maall'alcol test. Adesso tutto è nelle mani del tribunale di Pamplona, che con un accordo potrebbe ridurre di un terzo le sanzioni a carico del 23enne. Dallada tre fino a sei mesi passando per ida uno a tre mesi, ogni opzione prevederebbe la perdita del diritto alla guida da uno a quattro anni. In realtà, in caso di accettazione di pene minime, il calciatore potrebbe rimanereal massimo 8 mesi.