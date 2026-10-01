Un giocatore della Premier League è rimasto coinvolto in un incidente stradale vicino al centro di allenamento dell'Hull City. Secondo la BBC si tratterebbe del centrocampista Lucas Gourna-Douath in forza alle tigri. Classe 2003, Gourna-Douath, è cresciuto nelle giovanili del Saint-Eitenne. Ha poi militato anche per il Red Bull Salisburgo e dall'inizio di questa stagione gioca con l'Hull City.

Lucas Gourna-Douath dell'Hull City coinvolto in un incidente automobilistico

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: A SECOND Hull City player has FLIPPED his car near the club’s training ground in the space of just a few weeks.



Lucas Gourna-Douath overturned his Mercedes on the SAME ROAD where teammate Sorba Thomas previously flipped his £60,000 Land Rover Defender.



It… pic.twitter.com/1LQAexVATJ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 1, 2026

La BBC riferisce di unche ha coinvolto un calciatore della Premier League. Si tratterebbe di Lucas Gourna-Douath , che gioca nell'Hull City. Il fatto è avvenuto nella prima mattina: la polizia di Humberside, infatti, ha dichiarato che i servizi di emergenza hanno ricevuto una chiamata intorno alle 8:30. Unanera che, secondo l'emittente britannica, gli appartiene si è schiantata su Millhouse Woods Lane a Cottingham, nell'East Yorkshire. Il luogo non è lontano daldelle Tigri. Alcune immagini del luogo dove si è verificato il sinistro mostrano l'auto ribaltata su un fianco. Un residente della zona ha anche riferito alla BBC che la sua auto è stata danneggiata dalla Mercedes.L'Hull City ha invece dichiarato "di essere a conoscenza delle immagini che stanno circolando sui social e che mostrano la Mercedes nera ribaltata su un fianco in seguito ad un incidente stradale vicino al centro di allenamento del club. Ma la società ha anche detto che". Alcuni residenti hanno fornito la loro versione dei fatti parlando con la BBC. Paul Nickerson, che abita proprio sulla strada dove è avvenuto l'incidente, ha commentato: "Sono arrivato subito dopo che l'auto si è ribaltata perché ho sentito il rumore. Fosse accaduto un minuto prima, sarebbe stato ancora più pericoloso: mia moglie stava camminando lungo la strada con i nostri figli per accompagnarli a scuola".

HULL, ENGLAND - Luglio29: Vista dettagliata dell'emblema dell'Hull City su una bandierina d'angolo prima dell'amichevole pre-campionato tra Hull City e Sunderland allo stadio MKM il 29 luglio 2025 a Hull, Inghilterra. (Photo by Tony King/Getty Images)

Curiosamente solamente a settembre anche un altro giocatore dell'Hull City, Sorba Thomas, era rimasto coinvolto in un incidente sulla stessa strada. Alcune delle persone che abitano in zona, inoltre, hanno detto alla BBC "di essere molto preoccupate e che sperano che vengano prese delle misure per evitare ulteriori episodi simili".