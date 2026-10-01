Lucas Gourna-Douath gioca con l'Hull City da questa estate.
Un giocatore della Premier League è rimasto coinvolto in un incidente stradale vicino al centro di allenamento dell'Hull City. Secondo la BBC si tratterebbe del centrocampista Lucas Gourna-Douath in forza alle tigri. Classe 2003, Gourna-Douath, è cresciuto nelle giovanili del Saint-Eitenne. Ha poi militato anche per il Red Bull Salisburgo e dall'inizio di questa stagione gioca con l'Hull City.
Lucas Gourna-Douath dell'Hull City coinvolto in un incidente automobilisticoLa BBC riferisce di un incidente automobilistico che ha coinvolto un calciatore della Premier League. Si tratterebbe di Lucas Gourna-Douath , che gioca nell'Hull City. Il fatto è avvenuto nella prima mattina: la polizia di Humberside, infatti, ha dichiarato che i servizi di emergenza hanno ricevuto una chiamata intorno alle 8:30. Una Mercedes nera che, secondo l'emittente britannica, gli appartiene si è schiantata su Millhouse Woods Lane a Cottingham, nell'East Yorkshire. Il luogo non è lontano dal centro di allenamento delle Tigri. Alcune immagini del luogo dove si è verificato il sinistro mostrano l'auto ribaltata su un fianco. Un residente della zona ha anche riferito alla BBC che la sua auto è stata danneggiata dalla Mercedes.
Curiosamente solamente a settembre anche un altro giocatore dell'Hull City, Sorba Thomas, era rimasto coinvolto in un incidente sulla stessa strada. Alcune delle persone che abitano in zona, inoltre, hanno detto alla BBC "di essere molto preoccupate e che sperano che vengano prese delle misure per evitare ulteriori episodi simili".
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