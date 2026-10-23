Una serata di festa per il Trabzonspor che si è poi trasformata in un momento di apprensione per uno dei suoi principali protagonisti. L’ex portiere dell’Inter, André Onana, è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Turchia, nelle ore successive alla vittoria per 2-0 sugli Hearts in Conference League. Il portiere camerunese, che è attualmente in prestito dal Manchester United al club turco, stava rientrando a casa insieme alla sua famiglia quando un altro veicolo avrebbe colpito la sua auto da dietro, ad alta velocità.

La dinamica dell’incidente di Onana

L’impatto ha provocato un tamponamento a catena sulla strada di Yomra, nei pressi di. Le ricostruzioni raccontano che l’auto del portiere ha danni nella parte anteriore e diversi detriti sparsi sull’asfalto, anche a spiegazione della violenza dell’urto.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, che hanno trasportato Onana in ospedale per alcuni accertamenti. Gli esami non hanno evidenziato criticità, e il portiere è stato dimesso poco dopo l’arrivo in struttura, un epilogo che ha permesso di stemperare subito i timori legati all’accaduto.

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Le parole del presidente del Trabzonspor

A fare chiarezza sulla vicenda, rassicurando tifosi e media, è stato il presidente del, Ertugrul Dogan, che ha dichiarato: “André Onana è stato coinvolto in un incidente stradale questa sera. Non ci sono problemi seri e gli auguriamo una pronta guarigione”. Parole che confermano quanto emerso dagli accertamenti medici e che chiudono, almeno per il momento, il capitolo più delicato della serata.