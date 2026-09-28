Il Boca Juniors ha superato il Racing Club per 3-2 in una partita folle allo stadio Gigante de Arroyito, staccando il pass per le semifinali della Copa Argentina dove affronteranno il Banfield. Gli Xeneize, sotto di due reti, hanno completato una straordinaria rimonta trascinati dalla tripletta di Enner Valencia, subentrato al minuto 56 del secondo tempo.

Una notte che i tifosi del Boca difficilmente dimenticheranno, segnata da una rimonta incredibile e da un finale da brividi. Nella conferenza stampa post partita, il tecnico Arruabarrena ha voluto rendere omaggio ai suoi giocatori, ringraziandoli per aver creduto nella rimonta fino all'ultimo.

Il Boca Juniors ribalta il Racing per 3-2, decisiva la tripletta di Enner Valencia

Valencia entró en la historia de Boca.



Pese a quien le pese, el ecuatoriano hizo lo que todos soñamos: hat-trick con la azul y oro.



Dar vuelta el partido, delirar al rival, cantar, saltar y clasificar. Todo con un gol en la última jugada para dejarlos en el piso tapándose el… pic.twitter.com/9Y8bnt8bzf — Demer (@ldemer) September 27, 2026

L'avvio di partita è stato tutto in salita per gli Xeneize, che al 19' sono finiti sotto nel punteggio per colpa dello straordinario gol di, bravo a portare in vantaggio il Racing. A inizio ripresa è poi arrivato il raddoppio firmato da, che sembrava aver indirizzato definitivamente la sfida.A cambiare completamente il volto della partita ci ha pensato, entrato nella ripresa al posto di. L'attaccante ecuadoriano ha scelto di diventaredella serata, mettendo a segno unache ha permesso aldi completare una rimonta incredibile. Il primo gol è arrivato aldella ripresa con un colpo di testa, seguito dal pareggio al. Poi, in pieno recupero, Valencia ha completato l'opera firmando la rete del definitivo

ROSARIO, ARGENTINA - 27 SETTEMBRE: Enner Valencia del Boca Juniors festeggia dopo aver segnato il terzo gol della squadra durante la partita degli ottavi di finale della Copa Argentina 2026 tra Racing Club e Boca Juniors, disputata allo stadio Gigante de Arroyito il 27 settembre 2026 a Rosario, Argentina. (Foto di Luciano Bisbal/Getty Images)

Il commento del tecnico Arruabarrena sulla sua prestazione: "Enner è molto forte nel gioco aereo e oggi è stato davvero determinante. Credo che Paredes gli abbia assegnato il premio di migliore in campo, e penso che lo abbia meritato. È un ragazzo molto professionale e umile, questa tripletta gli darà sicuramente una grande spinta".

Le parole di Arruabarrena ai giocatori: "Vi ringrazio per la qualificazione"

Il tecnico del Boca ha voluto omaggiare i propri ragazzi dopo la clamorosa rimonta,per il coraggio e per averci creduto fino alla fine: "Tutti sono entrati bene in partita e avere più alternative a disposizione rende il mio lavoro più semplice. Sono loro a scendere in campo e, senza la giusta convinzione, diventa davvero difficile riuscire a ribaltare una partita.".

ROSARIO, ARGENTINA - 27 SETTEMBRE: I tifosi del Boca Juniors festeggiano dopo la partita degli ottavi di finale della Copa Argentina 2026 tra il Racing Club e il Boca Juniors all'Estadio Gigante de Arroyito il 27 settembre 2026 a Rosario, Argentina. (Foto di Luciano Bisbal/Getty Images)

Infine, Arruabarrena ha voluto rivolgere ai tifosi del Boca Juniors un messaggio carico di fiducia per il prosieguo della stagione: "Voglio ringraziare i nostri tifosi e chiedere loro di continuare a sostenerci. Non ci mancheranno mai la voglia e la determinazione di vincere, daremo tutto per provare a raggiungere i nostri obiettivi".