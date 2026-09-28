Il Boca ribalta il Racing in una sfida folle e conquista la semifinale di Copa Argentina: decisivi i tre gol di Valencia, il tecnico Arruabarrena esalta il coraggio della squadra.
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Il Boca Juniors ha superato il Racing Club per 3-2 in una partita folle allo stadio Gigante de Arroyito, staccando il pass per le semifinali della Copa Argentina dove affronteranno il Banfield. Gli Xeneize, sotto di due reti, hanno completato una straordinaria rimonta trascinati dalla tripletta di Enner Valencia, subentrato al minuto 56 del secondo tempo.
Una notte che i tifosi del Boca difficilmente dimenticheranno, segnata da una rimonta incredibile e da un finale da brividi. Nella conferenza stampa post partita, il tecnico Arruabarrena ha voluto rendere omaggio ai suoi giocatori, ringraziandoli per aver creduto nella rimonta fino all'ultimo.
Il Boca Juniors ribalta il Racing per 3-2, decisiva la tripletta di Enner ValenciaL'avvio di partita è stato tutto in salita per gli Xeneize, che al 19' sono finiti sotto nel punteggio per colpa dello straordinario gol di Gastón Lodico, bravo a portare in vantaggio il Racing. A inizio ripresa è poi arrivato il raddoppio firmato da Adrian Martínez, che sembrava aver indirizzato definitivamente la sfida. A cambiare completamente il volto della partita ci ha pensato Enner Valencia, entrato nella ripresa al posto di Alan Velasco. L'attaccante ecuadoriano ha scelto di diventare l'eroe della serata, mettendo a segno una tripletta che ha permesso al Boca Juniors di completare una rimonta incredibile. Il primo gol è arrivato al 27' della ripresa con un colpo di testa, seguito dal pareggio al 35'. Poi, in pieno recupero, Valencia ha completato l'opera firmando la rete del definitivo 3-2.
Il commento del tecnico Arruabarrena sulla sua prestazione: "Enner è molto forte nel gioco aereo e oggi è stato davvero determinante. Credo che Paredes gli abbia assegnato il premio di migliore in campo, e penso che lo abbia meritato. È un ragazzo molto professionale e umile, questa tripletta gli darà sicuramente una grande spinta".
Le parole di Arruabarrena ai giocatori: "Vi ringrazio per la qualificazione"Il tecnico del Boca ha voluto omaggiare i propri ragazzi dopo la clamorosa rimonta, ringraziandoli per il coraggio e per averci creduto fino alla fine: "Tutti sono entrati bene in partita e avere più alternative a disposizione rende il mio lavoro più semplice. Sono loro a scendere in campo e, senza la giusta convinzione, diventa davvero difficile riuscire a ribaltare una partita. Li ringrazio tutti per la qualificazione, Mi congratulo con loro per il coraggio di aver sempre dato il massimo".
Infine, Arruabarrena ha voluto rivolgere ai tifosi del Boca Juniors un messaggio carico di fiducia per il prosieguo della stagione: "Voglio ringraziare i nostri tifosi e chiedere loro di continuare a sostenerci. Non ci mancheranno mai la voglia e la determinazione di vincere, daremo tutto per provare a raggiungere i nostri obiettivi".
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