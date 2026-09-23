Il nuovo regolamento sugli abbonamenti della Bombonera è finito davanti a un giudice. Secondo quanto riportato da TyC Sports, sei soci del Boca Juniors hanno ottenuto un provvedimento cautelare contro alcune delle nuove norme. La dirigenza guidata da Juan Román Riquelme ha già chiesto che la decisione venga revocata. Il nodo riguarda l’utilizzo dei posti. Il Boca vuole evitare che gli abbonamenti restino inutilizzati e allargare l’accesso allo stadio. I ricorrenti contestano invece le nuove condizioni imposte su posti che pagano e rinnovano ogni anno.

Boca, cosa cambia con il nuovo regolamento

Le nuove regole stabiliscono che l’abbonamento debba essere utilizzato almeno nell’80% delle partite casalinghe della prima squadra maschile. Può usarlo il titolare oppure un suo delegato. I trasferimenti effettuati attraverso il sistema “” non vengono conteggiati come assenze. Chi non raggiunge la soglia prevista rischia però di perdere il diritto al rinnovo. Non potrà neppure richiedere un nuovo posto.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 28 AGOSTO: Una vista generale all'interno dell'Estadio Alberto J. Armando prima della partita del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 tra Boca Juniors e Lanus il 28 agosto 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Il club ha modificato anche la gestione delle cessioni. In precedenza il posto poteva essere trasferito anche a persone non associate al Boca. Con il nuovo sistema, invece, il titolare può indicare fino a sei soci autorizzati. Resta inoltre disponibile il programma “Solidarietà”. Secondo il club, queste misure servono a utilizzare meglio i posti della Bombonera e, la richiesta da parte dei soci resta infatti molto alta.

La cautelare ottenuta dai sei abbonati

Le nuove condizioni hanno spinto sei abbonati a fare causa al club. Il giudiceha accolto la loro richiesta e ha disposto una misura cautelare; Ilnon potrà annullare, dichiarare scaduti, trasferire o riassegnare a terzi gli abbonamenti dei ricorrenti.

Il giudice ha inoltre ordinato al club di consentire “entro cinque giorni, il rinnovo e il pagamento degli abbonamenti stagionali da parte dei ricorrenti, nel rispetto dei loro posti attuali e nel mantenimento dei relativi diritti e obblighi”. Fino alla decisione definitiva, per i sei soci non si applicherà la soglia minima dell’80%. Resta sospeso anche il limite della lista di sei membri per la cessione gratuita del posto.

Nel ricorso, i soci sostengono di avere lo status di consumatori. Oltre alla quota associativa, infatti, versano un importo specifico ogni anno. Quel pagamento consente loro di acquisire o rinnovare il diritto a utilizzare un determinato posto o palco. La cautelare non stabilisce ancora chi abbia ragione nel merito. Per ora, però, tutela i posti dei ricorrenti e congela nei loro confronti le norme più contestate.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 11 SETTEMBRE: I tifosi del Boca Juniors fanno il tifo per la loro squadra durante una partita del Torneo Clausura Mercado Libre 2026 tra Boca Juniors e Central Cordoba all'Estadio Alberto J. Armando l'11 settembre 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La risposta del Boca

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Dopo la decisione del tribunale, il Boca ha pubblicato un comunicato ufficiale. Il club ha chiesto la revoca del provvedimento: “”.Nel documento, ilprecisa anche che il regolamento non ha effetto retroattivo. Le nuove condizioni entrano in vigore soltanto al momento del rinnovo di ciascun abbonamento. Per i sei ricorrenti, invece, restano valide le tutele stabilite dal giudice fino alla decisione definitiva.