L'Inghilterra diventa il manifesto dell'hydration break. A dirlo è Gianni Infantino, che ha preso come esempio la vittoria degli inglesi per difendere una delle novità più discusse del Mondiale. Secondo il presidente della FIFA, la squadra di Tuchel ha saputo sfruttare al meglio l'interruzione per riorganizzarsi tatticamente e cambiare l'inerzia della partita, trovando poi due reti negli ultimi quindici minuti. Per Infantino, queste pause non servono soltanto a far recuperare energie ai giocatori, ma rappresentano anche un momento prezioso per gli allenatori, che possono intervenire direttamente sulla squadra durante il match. Parole destinate a far discutere, soprattutto tra chi vede in queste interruzioni un elemento sempre più vicino ai time-out di altri sport.

Infantino incorona l'Inghilterra: "Ha sfruttato alla perfezione l'hydration break"

è l'esempio scelto da Gianniper difendere l'hydration break. Il presidente dellaha spiegato come, dopo un avvio intenso di entrambe le frazioni di gioco, gli inglesi abbiano sfruttato l'interruzione per rimettere ordine in campo, riorganizzarsi e cambiare atteggiamento. Una scelta che, secondo, ha contribuitocon due gol arrivati negli ultimi quindici minuti. Per il numero uno della FIFA, queste pause rappresentano un'opportunità importante non solo per consentire ai calciatori di recuperare energie durante un torneo particolarmente impegnativo, ma anche per offrire agli allenatori un momento dedicato al confronto con la squadra, indipendentemente dalle

BRASILIA, BRASILE – 26 gennaio 2026: il presidente della FIFA, Gianni Infantino, parla con la stampa dopo l'incontro con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, con Samir Xaud, presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF), e con Carlo Ancelotti, commissario tecnico della nazionale brasiliana di calcio, al Palazzo del Planalto, il 26 gennaio 2026 a Brasilia, in Brasile. (Foto: Ton Molina/Getty Images).

Una posizione che sembra aprire alla possibilità di vedere queste interruzioni sempre più spesso anche in futuro. Le dichiarazioni di Infantino, però, hanno alimentato il dibattito. Sui social molti tifosi hanno criticato questa visione, sostenendo che il calcio non dovrebbe trasformarsi in uno sport fatto di pause tattiche programmate. Secondo diversi appassionati, il rischio è quello di spezzare il ritmo della partita e avvicinare il calcio a discipline come basket o football americano. Una discussione che resta apertissima e che potrebbe accompagnare anche i prossimi tornei organizzati dalla FIFA.