L'Arsenal continua nella sua personale corsa al secondo titolo nazionale consecutivo. Nel pomeriggio, i Gunners affrontavano una partita parecchio complicata sulla carta. Nonostante il vantaggio di giocare all'Emirates Stadium, la squadra di Londra aveva davanti l'Hull City, neopromossa ma capace di stabilizzarsi a metà classifica con 11 punti. Infatti, per Mikel Arteta non è stato facile rompere il muro delle Tigri, tanto che il totale degli xG recita solo un misero 1.08. La rete decisiva è stata così siglata dal capitano Ødegaard al 72'.

Max Dowman:



✅ Right footed ball-striking

✅ Arrogance to take responsibility

✅ Shot volume

✅ Players passing to him at every opportunity



Everything is running through a kid who just turned 16.



Both creatively and goal-threat wise.



For the best team in England and Europe. — EBL (@EBL2017) April 4, 2026

Dowman è il nuovo astro del calcio britannico

L'Arsenal a volte è troppoe poco fluido, soprattutto quando vengono affrontati dei blocchi estremamente bassi. Perciò, l'inventiva e lo spunto delle ali diventa fondamentale per creare superiorità numerica in ampiezza. Con Bukayo Saka ancora fuori per infortunio, Arteta ha schierato Madueke e Tzolis sulle ali. Il tecnico spagnolo non poteva contare nemmeno su una delle sue variabili impazzite: il 16enneMax Dowman non era presente sulla panchina dello stadio dell'Arsenal per via dirimediata in Carabao Cup. Il calciatore inglese aveva reagito a un duro contrasto di un giocatore del Fleetwood e il cartellino rosso rimediato gli ha impedito di essere in panchina oggi. Nonostante la giovanissima età (classe 2009), Dowman gira nella prima squadra di Arteta da tempo ormai. Ogni sua presenza in campo corrisponde quasi sempre ad un record: a febbraio è diventato ilpoi è diventato il più giovane di sempre a vincere il titolo e infine ha raggiunto il record di precocità in Champions League dopo aver esordito con lo Slavia Praga.

FLEETWOOD, INGHILTERRA - 27 OTTOBRE: Max Dowman dell'Arsenal reagisce dopo essere stato espulso dall'arbitro Michael Salisbury durante la partita del quarto turno della Carabao Cup tra Fleetwood Town e Arsenal, disputata all'Highbury Stadium il 27 ottobre 2026 a Fleetwood, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Il suo talento lo porterebbe dunque ad un nuovo traguardo. In occasione della sosta nazionali, il talentino dei Gunners è stato chiamato nell'Under 21 inglese. Un suo ingresso in campo lo farebbe diventare il calciatore più giovane di sempre a rappresentare l'U21 dei Tre Leoni. Questo record verrebbe così strappato dalle mani di Jude Bellingham, 17enne all'epoca del suo esordio contro il Kosovo nel 2020.