L'attaccante di Arteta è prossimo a toccare un nuovo primato: se dovesse scendere in campo con l'Under 21, romperebbe un altro record di precocità
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L'Arsenal continua nella sua personale corsa al secondo titolo nazionale consecutivo. Nel pomeriggio, i Gunners affrontavano una partita parecchio complicata sulla carta. Nonostante il vantaggio di giocare all'Emirates Stadium, la squadra di Londra aveva davanti l'Hull City, neopromossa ma capace di stabilizzarsi a metà classifica con 11 punti. Infatti, per Mikel Arteta non è stato facile rompere il muro delle Tigri, tanto che il totale degli xG recita solo un misero 1.08. La rete decisiva è stata così siglata dal capitano Ødegaard al 72'.L'Arsenal a volte è troppo meccanico e poco fluido, soprattutto quando vengono affrontati dei blocchi estremamente bassi. Perciò, l'inventiva e lo spunto delle ali diventa fondamentale per creare superiorità numerica in ampiezza. Con Bukayo Saka ancora fuori per infortunio, Arteta ha schierato Madueke e Tzolis sulle ali. Il tecnico spagnolo non poteva contare nemmeno su una delle sue variabili impazzite: il 16enne Max Dowman.
Dowman è il nuovo astro del calcio britannicoMax Dowman non era presente sulla panchina dello stadio dell'Arsenal per via di un'espulsione rimediata in Carabao Cup. Il calciatore inglese aveva reagito a un duro contrasto di un giocatore del Fleetwood e il cartellino rosso rimediato gli ha impedito di essere in panchina oggi. Nonostante la giovanissima età (classe 2009), Dowman gira nella prima squadra di Arteta da tempo ormai. Ogni sua presenza in campo corrisponde quasi sempre ad un record: a febbraio è diventato il marcatore più giovane di sempre della Premier League, poi è diventato il più giovane di sempre a vincere il titolo e infine ha raggiunto il record di precocità in Champions League dopo aver esordito con lo Slavia Praga.
Il suo talento lo porterebbe dunque ad un nuovo traguardo. In occasione della sosta nazionali, il talentino dei Gunners è stato chiamato nell'Under 21 inglese. Un suo ingresso in campo lo farebbe diventare il calciatore più giovane di sempre a rappresentare l'U21 dei Tre Leoni. Questo record verrebbe così strappato dalle mani di Jude Bellingham, 17enne all'epoca del suo esordio contro il Kosovo nel 2020.
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