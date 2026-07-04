L'ottavo di finale tra Inghilterra e Messico al Mondiale si giocherà all'orario inizialmente previsto: l'ufficialità è arrivata nella mattinata dopo ore di incertezza che hanno creato confusione tra i tifosi e addetti ai lavori, ma ora l'intero Regno Unito è pronto a godersi una nottata destinata a lasciare il segno.

Il dietrofront della FIFA

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Regno Unito pronto alla notte mondiale

Per diverse ore sembrava ormai deciso che la sfida sarebbe stata anticipata di sei ore rispetto all'orario originario, ipotesi che nasceva dalle previsioni meteo, che indicavano il rischio di forti temporali nell'area dello stadio durante la fascia oraria prevista per il calcio d'inizio. L'anticipo avrebbe consentito di disputare la gara prima dell'arrivo del maltempo, ma avrebbe inevitabilmente complicato i piani di migliaia di sostenitori inglesi già in viaggio versoper seguire dal vivo la partita. Dopo ulteriori confronti tra lae la Federcalcio inglese, però, è arrivata la decisione definitiva, ossia quella di non apportare alcuna modifica all'orario e confermare la partita alle 2:00 italiane di lunedì.Anche nell'incertezza ha avuto conseguenze concrete. Secondo quanto riportato dalla 'BBC', Ildel Premieraveva già autorizzato l'estensione straordinaria dell'orario di apertura dei pub fino alle cinque del mattino per permettere ai tifosi di seguire la partita. Molti locali hanno aderito all'iniziativa, mentre altri hanno preferito mantenere gli orari abituali a causa dei tempi ristretti per organizzare personale e garantire la. Le forse dell'ordine inglesi hanno criticato la tempistica delle decisioni, evidenziando come il poco preavviso abbia richiesto unadei turni e un impiego supplementare di agenti.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 1 LUGLIO: I tifosi dell'Inghilterra guardano l'Inghilterra contro la Repubblica Democratica del Congo nella Coppa del Mondo FIFA 2026 a Freight Island il 1 luglio 2026 a Manchester, Inghilterra. L'Inghilterra gioca contro la Repubblica Democratica del Congo (DRC) nella fase a eliminazione diretta del round di 32 della Coppa del Mondo FIFA 2026. La partita si svolgerà all'Atlanta Stadium di Atlanta, Georgia, USA. (Foto di Anthony Devlin/Getty Images)

L'effetto della sfida si farà sentire anche il giorno successivo. Alcuni istituti scolastici hanno annunciato aperture posticipate per consentire agli studenti di seguire la partita, mentre diverse aziende hanno valutato una maggiore flessibilità negli orari d'ingresso. Le autorità hanno inoltre invitato chi resterà sveglio fino a notta tarda, a prestare particolare attenzione negli spostamenti del lunedì mattina, ricordando l'importanza di mettersi al volante solo dopo aver riposato a sufficienza, oltre che naturalmente nelle corrette condizioni di salute. Una dimostrazione di come un semplice sport possa bloccare un'intera nazione, ma allo stesso tempo compattarla.