Inghilterra, Tuchel ha convinto tutti: rinnovato il contratto fino al 2028

Il ct tedesco ha perso una sola gara su dieci disputate

Federico Grimaldi 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 12:42)

Ora è ufficiale: Thomas Tuchelsarà ancora l'allenatore dell'Inghilterra fino agli Europei del 2028. Il tecnico tedesco è riuscito in poco tempo a convincere tutti i detrattori e a strappare un nuovo contratto con i tre leoni. A convincere i massimi dirigenti inglesi sono stati gli ottimi risultati ottenuti in così poco tempo, che hanno riportato l'Inghilterra ad essere una delle pretendenti per vincere il prossimo Mondiale che si giocherà quest'anno. Ma non solo: ora l'obiettivo è anche quello di riportare a 'casa' quegli Europei che mancano da troppi anni per una corazzata come quella inglese. Tuchel ha scelto l'Inghilterra e ora l'Inghilterra ha deciso di dare ancora più tempo ad un matrimonio cominciato nel migliore dei modi.

Inghilterra, prima i Mondiali poi l'Europeo: con Tuchel si punta al colpo grosso — L'era Southghate ha lasciato un po' di amaro in bocca sia alla dirigenza che a tutti i tifosi. L'ex ct inglese è stato ad un passo dal riportare gli Europei di nuovo all'Inghilterra, ma una grande Italia gli ha negato quel sogno: da quel momento in poi, qualcosa si è spezzato ed è stato costretto a lasciare dopo tanti anni di guida. L'idea di mettere Tuchel alla guida della Nazionale inglese è stata azzardata all'inizio: il tedesco non aveva mai allenato una Nazionale e veniva da un periodo tutt'altro che fortunato. Ma l'ex Chelsea si è rimboccato le maniche e ha riportato credibilità: sia a lui, che all'Inghilterra stessa.

Una sola sconfitta in 10 partite e una qualificazione strappata ai prossimi Mondiali senza problemi. Ora l'obiettivo è quello prima di vincere il Mondiale e poi di portarsi a casa l'Europeo: l'Inghilterra, con Tuchel, punta al colpo grosso. Sarà un'impresa ardua, ma fattibile: la nazionale inglese ha tutti i requisiti per vincere. Può contare su giocatori come Kane, Bellingham, Foden e non solo. I tifosi si aspettano di tornare ad esultare e Tuchel non vede l'ora di continuare ad entuasiasmare. Inghilterra-Tuchel, siamo solo all'inizio.