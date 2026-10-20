Calhanoglu e Pavard sfilano alla Milano Fashion Week con la maglia dell'Inter

L'affascinante palcoscenico di San Siro si prepara a ospitare la sfida tra Inter e Shakhtar Donetsk, partita in programma mercoledì 21 ottobre 2026 alle ore 21 e valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League, con i neroazzurri che dovranno riscattarsi dopo la dolorosa sconfitta interna col Brugge. In vista di questo importante incrocio europeo, analizziamo la carta d'identità delle due formazioni, confrontando l'età media, i giocatori più giovani e le diverse provenienze geografiche delle rose.

L'età media delle due squadre: esperienza contro gioventù

La sfida mette di fronte duesocietarie profondamente diverse per quanto riguarda ladella rosa. L'Inter vanta un organico di 24 giocatori con un'età media piuttostofissata aLopunta invece con decisione sullae presenta una rosa larghissima di 34 elementi con un'età media di appenaPer quanto riguarda il club nerazzurro, il record diappartiene a Henrikh(37 anni), seguito a ruota dal terzo portiere Raffaele(33 anni). Sull'altra sponda, il primato anagrafico spetta al terzino destro ucraino Oleksandr(34 anni). Sul fronte dei giovanissimi, loschiera in squadra due talenti classe 2008, ovvero gli attaccanti brasilianientrambi diciottenni. In casainvece, il giocatore più giovane del gruppo è l'attaccante Pio(21 anni), seguito dal mediano Aleksandarcoetaneo del centravanti italiano.

BOLOGNA, ITALIA - 17 OTTOBRE: Henrikh Mkhitaryan dell'FC Internazionale in azione durante la partita di Serie A tra Bologna FC e FC Internazionale allo Stadio Renato Dall'Ara il 17 ottobre 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

La nazionalità dei giocatori: il Brasile domina a Donetsk

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Un'altra differenza sostanziale tra i due club emerge analizzando la provenienzadei calciatori.la nazione più rappresentata risulta chiaramentecon ben 6 effettivi sui 24 totali. Nellononostante la matriceche conta 10 giocatori in rosa, spicca una clamorosa e storicacomposta addirittura da 14 calciatori della Selecao.Analizzando la quota deglie dei continenti,pesca i propri talenti anche fuori dall'Europa, schierando l'ivoriano Ange-Yoane un solido bloccoformato dai brasilianioltre al capitano argentinoLoestende i propri confini in maniera ancora più marcata. Oltre al massiccio blocco sudamericano formato dai brasiliani, da un uruguaianoe da un venezuelanola squadra ucraina comprende anche tre giocatori africanie un asiatico (il georgianoA chiudere la questione legata alla nazionalità ci pensano i due tecnici, il rumeno Cristianda una parte e il bosniaco Marinodall'altra.